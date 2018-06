ALENE: Charlize Theron på rød løper før Oscar-utdelingen i 2017. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Charlize Theron til VG: – Jeg er supersexy!

Aud Berggren I USA

Publisert: 18.06.18 05:08

LOS ANGELES (VG) Charlize Theron (42) må ta grep før hun begynner å date igjen nå som hun er alenemor til to.

Denne morgenen er hun litt blek om nebbet. Hun fikk bare fire timers søvn.

– Begge barna endte opp i sengen min, og en av dem er fryktelig forkjølet, sier Charlize Theron , som tror at hun er smittet.

Charlize Theron ● Født i Benoni utenfor Johannesburg i Sør-Afrika 7. august 1975. Faren ble drept av moren i selvforsvar da Theron var 16. Stebroren døde i bilulykke da han var 22. ● Hun har statsborgerskap både i USA og Sør-Afrika. ● Kneskade gjorde slutt på dansekarrieren hennes da hun var med Joffrey-balletten i New York, noe som førte til en filmkarriere i Hollywood. ● Hun ble oppdaget av en manager da hun laget bråk i en bank som ikke ville gi penger for sjekken hennes fra en annen stat. Vant Golden Globe og Oscar for dramaet «Monster» der hun la på seg 30 kilo.

Sønnen Jackson (snart 6) ble adoptert i mars 2012 og datteren August (snart 3) i juli 2015. Begge er født i USA og er av afrikansk-amerikansk opprinnelse.

Vanligvis er morgenen veldig hektisk i hjemmet deres.

– Nå er begge i førskole, og min eldste tar bussen. Alarmklokken går av kvart på seks, og vi må være ute av døren ti på syv. Det er frokost og matpakker og jeg er i joggeklær og Birkenstocks og noen ganger har jeg ikke tid til å pusse tennene. Hver dag tror vi at vi ikke rekker bussen et kvartal unna. Innen halv åtte har jeg fått begge av sted, og så er dagen min. Jeg går på jobb og utvikler prosjekter jeg kan identifisere meg med og stuper i seng kvart på ni. Det er livet mitt nå, men jeg elsker det, smiler hun.

Et av prosjektene er filmen «Tully» der hun er produsent sammen med regissøren Jason Reitman. Diablo Cody skrev manuset etter at hun fikk sitt tredje barn, kastet inn håndkleet og hyret en «nanny» for natten så hun kunne sove. Det er premisset for filmen. VGs anmelder kaller Theron «glitrende» .

Theron spiller Marlo, som akkurat har fått sitt tredje barn som ikke var planlagt. Hun føler seg overveldet og hennes rike bror tilbyr å betale for en natt-barnepasser som hun først ikke tar imot, men som hun nærmest tvinges til fordi hun også lider av fødselsdepresjon. Slik kommer unge Tully inn i livet hennes.

«Natt-nanny»-begrepet har blitt veldig populært i det siste tiåret, spesielt for profesjonelle kvinner.

– For meg var det annerledes siden jeg ikke gikk gjennom svangerskap eller fødselsdepresjon, men jeg har sett det på nært hold, spesielt med to venninner. De strevde med at de ikke visste hvem de var lenger. Én følte at alt det som hadde gjort henne spesiell, hadde forsvunnet helt. Jeg tror at mange strever med skyldfølelse for det er liksom opplest og vedtatt at hvis ikke alt handler om barna, så er du ingen god mor. Jeg mener det er bedre at du innser at du fremdeles kan være deg selv, og at det faktisk er bra for barna også, tror Theron, med tanke på sin egen mor.

Hun jobbet i ektemannens firma med å legge veidekke og overtok etter hans død.

– Det gjorde stort inntrykk at mor dro på jobben hver morgen. Sånn sett var hun en banebryter. I dag morges ville ikke barna at jeg skulle dra, men jeg sa at jeg måtte. Fordi det er jobben min. Men får jeg det altfor travelt, prøver jeg å slakke ned.

Theron begynner med danseundervisning når hun er 6 år. Som 12-åring sender moren henne til en internatskole for dans i Johannesburg. Det er også for å skåne datteren i det vanskelige familielivet med faren som er alkoholiker. Når Theron er hjemme på juleferie som 16-åring, ender en forferdelig krangel med at moren skyter faren i selvforsvar. Hun blir ikke anklaget. I dag har moren hus i nærheten av datteren i Los Angeles.

– Jeg har min egen Tully, og det er mor! Men jeg har også en hel landsby som jeg oppdrar barna mine sammen med. De kommer på døren som om de vet at jeg trenger en pause. Jeg tror heller ikke at du kan være en god mor hvis du aldri får et avbrekk, sier Theron, som aldri har vært formelt gift, men hadde et ni år langt samboerforhold til den engelske skuespilleren Stuart Townsend.

Deretter var hun sammen med Sean Penn i tre år, fra 2012 til 2015 og forlovet i to av dem, men det holdt ikke . Hun snakket åpent om ham da VG møtte henne i forbindelse med «Mad Max Fury Road». De hadde vært venner i 20 år før de ble sammen.

– I fjor snakket du på Howard Stern-showet om hvor vanskelig det var å date som enslig mor. Har noe forandret seg?

Charlize Theron ler.

– Vet du hva som er interessant? At i de første to årene som mor var jeg ikke interessert i å date i det hele tatt, så det var ikke vanskelig. Det var som hele kjemien i kroppen min var 100 prosent tilfreds med å være mamma. Men så begynte jeg å merke små forandringer. Spesielt i løpet av det siste året uten bleiebarn, har jeg begynte å tenke på det.

Men det er absolutt ikke fremst i tankene mine, for jeg er lykkelig slik det er. Jeg sier alltid til vennene mine når de maser på meg om å date, at det føles nesten som mer arbeid enn noe jeg har lyst til å gjøre. Men så er jeg også veldig flink til å date menn det er mye jobb med. Derfor tror jeg at jeg må forandre på det før jeg gjør noe. Jeg må forandre smaken min!

Charlize Theron er sylslank etter at hun la på seg rundt 16 kilo for rollen som trebarnsmor i «Tully». Regissør Reitman forteller VG at hun proppet seg med osteburger og milkshake.

– Den første uken nøt hun det, men jeg tror ikke at denne atletiske kvinnen som pleide å være danser, likte å legge på seg. Men hun er den mest engasjerte skuespillerinnen på planeten, sier Reitman, som også brukte Theron i filmen «Young Adult».

I en scene der hun ammer, er det den biologiske moren til babyen som stepper inn, og den gravide magen er kunstig fordi den måtte vise strekkmerker, noe Theron ikke har. Ellers er alt henne.

Nå kommer hun inn i klærne igjen.

– Hvordan er det å gjøre seg klar for den røde løperen med to små rundt?

– De synes det er festlig når det kommer stativer med klær inn i huset. Jeg har videoer av dem i høye hæler og forskjellige antrekk, og nå vil de også ha et ord med i laget om hva som kler meg. Jeg hører faktisk på den eldste. Han har god smak. Nå har jeg alltid vært en «jeans og T-skjorte»-jente i mitt privatliv og har aldri likt kompliserte klær – enda mindre nå som jeg har barn.

Familien er stadig tilbake i Sør-Afrika der hun har The Charlize Theron Outreach Program for å hindre spredning av hiv og AIDS. Barna elsker å være i morens hjemland, men de snakker ikke afrikaans.

Om det blir flere barn?

– Nei nå er det slutt! Jeg har akkurat det jeg ønsket meg.

– Hvordan vil du beskrive deg selv?

– Det er ikke noe jeg egentlig sitter og ruger på. Jeg prøver å leve livet mitt så autentisk som mulig. Men helt siden jeg var ung har jeg hatt det klart for meg, gjennom noen tragedier jeg opplevde, at livet er kort. Derfor prøver jeg å gjøre det meste ut dagen. Det viktigste for meg som mor, er å gjøre det som er best for familien. Dessuten er jeg supersexy! flirer hun.