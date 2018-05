VIL HA SENDING: Sps Sandra Borch sier partiet oppfordrer fagforeningen til å unnta 17. mai fra streiken. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Sp ber NRKs fagforening sette inn 17. mai-streikerne: – Viktig for nasjonen

Publisert: 15.05.18 15:23 Oppdatert: 15.05.18 16:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-15T13:23:44Z

Senterpartiet reagerer på at NRK-fagforening tar ut ansatte i streik på 17. mai – og oppfordrer dem til å sette de ansatte inn igjen. Frp mener at folk må få lisenspenger tilbake.

1700 NRK -ansatte er ute i streik og 17. mai-sendingen vil rammes hardt . NRK kan ikke garantere at de vil klare å sende særlig mye live fra togene rundt om i Norge på den store dagen.

– Vi oppfordrer NRK og Norsk Journalistlag til å sende 17. mai-sendingen, sier Sps Sandra Borch til VG.

– Jeg har full forståelse for streiken, men NRK er viktig for mange, særlig viktig for de mange gamle som ikke kommer seg ut for å feire grunnlovsdagen, sier hun.

– Viktig for hele landet

– Det er ikke uvanlig at man også gjør unntak i en streik. I dette tilfellet blir det en enkelt sending, i andre tilfeller handler det om hvor mange man tar ut. Akkurat 17. mai-sendingen er viktig for veldig mange folk, sier Borch.

LES OGSÅ: Slik påvirkes NRK-tilbudet på TV, radio og nett

– Det er viktig nasjonen, det er viktig for hele landet, det er en av de største festdagene vi har i Norge, sier Borch.

– Å feire nasjonaldagen og grunnloven betyr mye for mange gamle, folk som har vært med å bygge opp det velferdssamfunnet vi lever i. NRK har sendinger fra hele landet og vi får et innblikk fra hele nasjonen, jeg vet det er veldig mange som setter pris på det, sier Borch.

NRK vil ikke søke om å stoppe streiken

– Du mener deres behov for et TV-tilbud er viktigere enn arbeidernes rett til å streike?

– Det blir feil å si det så brutalt, men det er ikke til å legge skjul på at denne sendingen er det veldig mange eldre mennesker som har som sin feiring på 17. mai. Streiken er viktig, men akkurat her oppfordrer vi til at de bør sende 17. mai-sendingen som planlagt, svarer Borch.

Journalistenes fagforening NJ sparker ballen videre til NRK.

– Vi er lei oss for at dette går ut over 17. mai-sendingen, men det er NRKs ansvar det som har skjedd. Samtidig har NRK-ledelsen anledning til å søke til dispensasjon fra streiken og de søknadene vil bli behandlet fortløpende av NJ, sier NJ-leder Iren Frantzen til VG.

NRK-ledelsen svarer at de ikke kommer til å søke om dispensasjon for 17. mai.

– Nei, vi respekterer nå at NRKJ har tatt ut sine medlemmer i streik. Vi respekterer at den streiken har etablert og ser ikke at det er noe tilstrekkelig grunnlag for å søke om dispensasjon i denne sammenhengen. Men vi vil søke å lage et så godt tv-tilbud som mulig innen den situasjonen vi står i, sier direktør Olav Nyhus i NRKs juridiske avdeling.

Frp: Lisenspenger må betales tilbake

Stortingsrepresentant i Frp Sivert Bjørnstad mener at NRK må betale tilbake de pengene de sparer på den nå påbegynte streiken blant statskanalens 1700 journalister.

– Mitt poeng er at det i denne typen streik stort sett bare er en taper, og det er lisensbetalerne. Hvis streiken pågår en stund er realiteten at NRK kommer til å spare ganske mye penger på å ikke gi lønninger til de streikende. Derfor mener jeg at NRK må gi lette på lisensen til neste år, sier Bjørnstad til VG.

De NRK-ansatte journalistene får lønn under streiken fra en streikekasse.

– Lisenspenger til tross, mener du at de NRK-ansatte ikke har rett til å streike?

– Jeg har ikke satt meg inn i grunnen til at de streiker. Jeg bare vet at NRK sparer på dette og at folket betaler lisens for å få et godt NRK-tilbud. Nå får de ikke det, og NRK bør betale dette tilbake til folket.

Frp krevde det samme under en NRK-streik i 2006. Den gang kulturminister Trond Giske svarte den gang at «kringkastingsavgiften ikke er noe man betaler for NRKs tilbud, men at det er en avgift for å eie et fjernsynsapparat».