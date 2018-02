PÅ TUR: David Hasselhoff er i Tyskland for å promotere en kommende turne. En av hans sanger, «Looking for freedom», toppet listene da Berlinmuren falt i 1989. FOTO: Ben A. Pruchnie / Getty Images Europe

Hasselhoff: - Hadde ikke noe med Berlinmurens fall å gjøre

Publisert: 01.02.18 08:03

RAMPELYS 2018-02-01T07:03:42Z

Baywatch-stjernen David Hasselhoff bedyrer at han ikke hadde noe å gjøre med Berlinmurens fall i 1989.

– Jeg blir så forbannet. Jeg hadde ingen ting med murens fall å gjøre, Den ville falt med eller uten meg, sier han til det tyske nyhetsbyrået DPA, ifølge NTB.

Bakgrunnen for at amerikaneren kobles til den historiske hendelsen er at han i desember 1989, noen uker etter at muren falt, spilte poplåten «Looking for Freedom» på en nyttårsfest på Brandenburger Tor.

Plassen ligger midt i Berlin og bare noen meter unna der den forhatte muren sto. Bildene av Hasselhoff og jublende tyskere gikk verden rundt.

– Jeg sang om frihet, og sangen toppet tilfeldigvis listene da muren falt. Brukte jeg den låten? Ja. Reiste jeg bak Berlinmuren for å hjelpe folk? Ja. Fordi jeg kunne og fordi jeg brydde meg, sier han i dag.

Sangeren og skuespilleren, trolig mest kjent for rollen som Mitch i TV-serien «Baywatch», er i Berlin for å drive reklame for sin kommende turné i Tyskland og Østerrike. Dermed trekker han igjen fram den gamle historien om senhøsten 1989 da Berlinmuren falt etter å ha delt byen i to i 28 år.

– Dere har levd med og skrevet … denne løgnen i nesten 30 år, sier Hasselhoff.

Det kommer ikke helt klart fram hvem han sikter til med utsagnet, men trolig mener han mediene.

Vårens turné har fått navnet «30 years looking for freedom», en referanse til sangen og opptredenen han altså nok en gang avviser påvirket historiens gang.

Kilde: NTB/VG