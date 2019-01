FERDIG I VG: VGs profilerte kommentator Frithjof Jacobsen har hatt sin siste arbeidsdag i Akersgata 55. Foto: Jørgen Braastad

Frithjof Jacobsen slutter i VG

RAMPELYS 2019-01-15T17:00:39Z

VGs politiske kommentator gjennom mange år, Frithjof Jacobsen, forlater mediehuset.

Publisert: 15.01.19 18:00

Jacobsen (49) har ledet den populære podkasten «Giæver og Joffen» sammen med Anders Giæver.

– Jeg har sagt opp i VG og forlater dermed avisen. Jeg ønsker å gjøre noe nytt, og det vil skje utenfor dette huset. Jeg har noen planer, men vet ennå ikke helt hva det blir, skriver Jacobsen i en avskjeds e-post til sine kolleger.

– Jeg har hatt en flott tid her, både personlig og faglig, og jeg har blitt kjent med mange mennesker jeg setter stor pris på. Det føles vemodig at det nå er over, men jeg er trygg på den beslutningen jeg har tatt, skriver han videre.

Jacobsen, som har ledet VGs kommentaravdeling, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Sa opp fredag

Politisk redaktør Hanne Skartveit opplyser at Jacobsen sa opp på fredag og at han har hatt sin siste arbeidsdag i VG.

– Han har sagt opp selv, sier hun.

Jacobsen er for mange også kjent som Biff Malibu i rockebandet Gluecifer. Bandet gjorde comeback i fjor høst og spilte en rekke utsolgte konserter i Oslo.

Han har vært ansatt i VG i 11 år. Før han begynte i VG, var han ansatt i NRK.