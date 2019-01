OPERERT: Sophie Elise Isachsen. Foto: LINE MØLLER, VG

Sophie Elise Isachsen har fjernet silikonen i brystene

Norges kanskje mest omtalte byste de siste årene skal nå være sterkt redusert i størrelse.

Publisert: 11.01.19 23:00

Blogger Sophie Elise Isachsen (23) har de siste månedene jevnlig skrevet at hun planlegger å fjerne silikonen i puppene.

Torsdag postet hun et bilde fra en «puppefest», som markering av at hun nå skal ned i BH-type AA-cup.

På bloggen sin forteller hun fredag kveld at hun ble operert tidlig fredag morgen. Hun måtte opp 05.30 for å dra til klinikken, og operasjonen skal ha tatt et par timer.

– Jeg har total blackout fra en times tid før operasjonen og frem til rundt formiddagen haha ... Det skal jeg fortelle dere mer om i morgen, det er en ganske morsom og egentlig litt flau historie (tror jeg, men jeg husker jo ikke), skriver hun.

For harde

Siden da har hun bare sovet og kastet opp, forteller hun i blogginnlegget:

– Jeg hater å kaste opp foran folk, jeg gjør det ikke på en diskret måte, men på en veldig brutal måte med masse roping, gråting og raping.

Før operasjonen skrev Isachsen på bloggen at hun er fornøyd og stolt over avgjørelsen om å fjerne silikonen.

Hun var i utgangspunktet ikke direkte misfornøyd med sin forstørrede byste.

– Puppene mine er virkelig helt perfekte i utseende, form, størrelse ... Alt av det estetiske er bra. Men de er så harde! Altså virkelig stein harde, meldte hun på bloggen i august.