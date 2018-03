DØDE: Amy Winehouse, Heath Ledger og Prince er blant stjerne som har gått bort i nyere tid. Foto: IPC Media/Tom Oxley/Norsk Filmdistribusjon/AP/Annemor Larsen

Stjernenes siste kjente ord før de døde

Publisert: 25.03.18 14:58

2018-03-25

«Siste ord er for tosker som ikke har sagt nok», ble det siste som kom ut av filosof Karl Marx’ munn. Her er de siste ordene til ti superstjerner.

Flere kjente personer har forlatt verden uventet og etterlatt verden i sjokk. I ettertid har noen av stjernenes siste ord blitt offentliggjort i internasjonale medier. Her får du de siste årene til ti kjendiser som har gått bort i nyere tid.

Prinsesse Diana

Prinsesse Diana døde i 1997 etter en bilulykke i Pont de l’Alma-tunnelen i Paris. Ti år senere avslørte broren Damian Dalby hennes aller siste ord - «oh my God, oh my God». Han og den andre broren Sebastien Pennequin var blant de første som kom til ulykkesstedet og forsøkte å hjelpe den kritisk skadde prinsessen og de andre som satt innesperret i bilvraket.

Heath Ledger

Filmskuespilleren som kanskje er aller mest kjent for sin rolle som The Joker i «The Dark Night», døde i 2008 etter å ha blandet reseptbelagte medisiner og sovetabletter. Rett før han døde snakket han med søsteren Kate i telefonen, og hun advarte ham om å ta sovemedisiner, avslørte faren Kim i 2015.

– Katie, Katie, hør her. Det kommer til å gå bra, du vet, jeg trenger bare å få litt søvn, skal ha vært de siste ordene fra Ledger, skriver Mirror.

Morgenen etter ble han funnet livløs i sengen av hushjelpen.

Elvis Presley

– Jeg går på badet for å lese, var de siste ordene til rockekongen sa til sin forlovede Ginger Alden før han døde 16. august 1977, skriver Telegraph .

Noen timer senere våknet Alden og la merke til at Presley ikke hadde returnert til sengen, og fant ham livløs på badet. Rockeikonet døde etter en overdose på ulike narkotiske stoffer, 42 år gammel.

Michael Jackson

Det siste ordet kongen av pop skal ha uttalt før han sovnet inn etter en overdose medisin, var «melk», ifølge Telegraph . Det var kallenavnet han brukte på det beroligende middelet Propofol, en hvit væske. Legen skal ha etterkommet ønsket, til tross for at stjernen allerede hadde inntatt flere medikamenter i forkant.

Rettsmedisineren konkluderte senere med at Jackson døde av akutt propofol-forgiftning.

Whitney Houston

– Jeg skal gå og se Jesus, var det siste sangeren sa før hun døde i 2012, ifølge The Guardian .

Houston ble funnet død i et badekar på et hotellrom 11. februar. Rettsmedisineren konkluderte med at hun døde av drukning, men at hun hadde kokain i blodet da hun døde.

Tupac Shakur

7. september 1996 ble Tupac Shakur skutt fire ganger i Las Vegas mens han satt i bil. Rapperen døde seks dager senere. Politimannen som først kom til stedet, Chris Carroll, fortalte nesten 20 år senere om rapperens siste ord. Politimannen forsøkte å få et navn på gjerningspersonen.

– Han så på meg og pustet for å få ordene ut, han åpnet munnen, og jeg trodde at jeg faktisk skulle få noe samarbeidsvilje. Så kom ordene ut: «Fuck you», fortalte Carroll, skriver Billboard .

Prince

Da Prince Rogers Nelson døde i 21. april 2016 kom det som et sjokk for hele verden. 57 år gammel ble han funnet død i en heis i sitt hjem i Minnesota.

Popstjernen døde av en overdose fentanyl, et syntetisk smertestillende medikament. Hans aller siste ord skal ha blitt sagt til advokaten hans, L. Londell McMillan.

– Han sa at han hadde det perfekt. Han sa «OK, jeg ringer deg snart», forteller han, skriver blant andre Buzzfuse .

David Bowie

10. januar 2016, to dager etter sin 69 årsdag, døde David Bowie av leverkreft hjemme i New York-leiligheten sin. Han hadde da hatt diagnosen i 18 måneder. Skuespiller og Bowies gode venn Gary Oldman, fortalte senere i talen sin på Brit Awards at Bowies siste ord var:

– Musikk har vært min døråpning av oppfattelse og huset jeg bor i.

Amy Winehouse

– Jeg vil ikke dø, fortalte den amerikanske sangeren legen sin bare timer før hun ble funnet død 27 år gammel i sin leilighet i London, ifølge Intependent .

Hun døde av utilsiktet alkoholforgiftning , og hadde en promille på 4,16. Winehouse levde et liv preget av rusavhengighet, og sjekket flere ganger inn på rehabilitering, noe hun også sang om i sin mest kjente låt «Rehab».

Kurt Cobain

Frontfigur i bandet Nirvana, Kurt Cobain, tok sitt eget liv i sitt hjem i Washington. Han ble funnet 8. april 1994. Rockestjernen etterlot seg et selvmordsbrev hvor det ifølge blant andre The Guardian sto:

– Det er bedre å brenne ut enn å falme bort. Fred, kjærlighet, empati.

Cobain ble funnet av en elektriker som var ankommet for å installere et sikkerhetssystem.