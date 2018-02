SAMMEN IGJEN: Isabel Raad og Pierre Louis møttes under «Paradise Hotel» sesong syv. Her fra premierefesten til «Paradise Hotel»-premierefesten året etter. Foto: Trond Solberg/VG

Isabel Raad og Pierre Louis Olsson bekrefter forholdet

Publisert: 18.02.18 13:06

RAMPELYS 2018-02-18T12:06:40Z

– We are back together, sier de i en videoblogg.

Etter spekulasjoner i sosiale medier bekrefter de tidligere realitydeltagerne at de har funnet tilbake til hverandre. I en video lagt ut på Isabels blogg forteller de åpent om forholdet.

– Jeg har vært nervøs for dette, fordi det har vært så digg å date og bare være oss, uten alle, sier Isabel i videoen.

De snakker også ut om bruddet for et år siden.

– Det var så jævla skummelt. Det er så sykt fordi folk tror at dette har vært et PR-stunt, men om folk hadde sett hvor mye jeg har grått og hvor knust vi har vært. Hvem faen gjør det slutt på grunn av PR, fortsetter hun.

Paret forteller at de har vært sammen i to måneder, men at de har valgt å holde det hemmelig for å bli sikre på valget.

– Vi er veldig lykkelige sammen nå, forteller de.

De forteller også at de er glade for at det ble slutt mellom dem, fordi de mener at forholdet var preget av sjalusi.

– Vi er tusen ganger sterkere i dag, sier Pierre.

Til VG forteller Isabel at de kommer til å skjerme privatlivet i større grad enn de gjorde tidligere.

– Vi har fått tid til å vokse på hver vår kant. Vi har lært veldig mye av det å ha et usunt forhold nå, sier hun.

Paret forteller at de fant tilbake til hverandre på en ferie i Rhodos.

Isabel Raad og Pierre Louis Olsson var med i den syvende sesongen av «Paradise Hotel». Pierre vant da realitykonkurransen med daværende kjæreste Martine Sjøhaug.

Etter oppholdet ble det imidlertid et par av Isabel og Pierre. Etter et år ble det slutt mellom dem.