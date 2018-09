VANT FREDAGSKAMPEN: Anne Lindmo hanket inn 612.000 seere på fredagskvelden. Her fra et intervju med VG i 2017. Foto: Terje Bringedal/VG

«Lindmo» med fredagsseier over «Skavlan»

RAMPELYS 2018-09-17T10:09:05Z

Nesten 200.000 seere skilte de to talkshow-stjernene fredag. For «Skavlan» ble det en svak sesongpremiere på TV 2 sammenlignet med fjoråret på NRK.

Publisert: 17.09.18 12:09 Oppdatert: 17.09.18 13:18

Etter at Fredrik Skavlan gikk over til TV 2 i sommer, ble «Lindmo» flyttet til fredagskvelden for å fylle tomrommet i gullrekka. Fredag var første gang de to talkshow-vertene figurerte på hver sin kanal samtidig, og seertallene viser at det var «Lindmo» som hanket inn flest seere.

– Markant nedgang

NRK dro inn 612.000 seere under høstens andre episoden av «Lindmo». Forrige fredag var det 661.000 som fulgte med programmet.

Skavlans TV 2-premiere lå imidlertid langt lavere. Med 440.000 seere under premieren ble det over 200.000 seere færre enn fjorårets premiere på NRK.

– Dette er en markant nedgang for ham, det er det ingen tvil om, sier TV-sjef i mediebyrået Carat, Morten Wiberg, til Kampanje .

Nye «Senkveld», med Stian Blipp og Helene Olafsen, klarte seg imidlertid bedre på TV 2 samme dag. I premieresendingen hanket de inn 582.000 seere. Hos VG ble de belønnet med terningkast fire .

På lørdagen var det «Stjernekamp» som stakk av med en knepen seier over «Skal vi danse», med 552.000 seere mot 518.000.

«Skal vi danse» har imidlertid styrket seg i kampen, og hadde over 50.000 flere seere enn sesongpremieren.

Talkshowkrig

På spørsmål fra VG, om hvorfor seerne skulle velge «Skavlan» eller «Lindmo», forrige uke svarte de to talkshowvertene følgende:

– Av samme grunn som alltid: Gjestene! Spennende og aktuelle intervjuer fra hele verden, til samme tid som før. Og så er Niklas tilbake, slår Fredrik Skavlan fast overfor VG.

– Jeg tenker at vi rett og slett lager felles nasjonal leirbålsamling på fredagskvelden, svarer Anne Lindmo.

– Målet er å samle gjester som gløder og som kan kunsten å fortelle historier folk kjenner seg igjen i, sånn at det svinger både i topplokket og i lattermuskelen og innerst i sjelen hos seerne våre.

VGs anmelder konkluderte likevel fredag med at Skavlan fortsatt er fredagskonge, og ga ham er femmer på terningen .