ULOVLIG: Sophie Elise (23) og Joakim Kleven (25) delte video av den ulovlige øvelseskjøringen på YouTube-kanalen sin. Foto: Skjermdump/YouTube/SohpieOgJoakim

Sophie Elise Isachsen (23) øvelseskjørte ulovlig

RAMPELYS 2018-09-09T12:47:28Z

Sophie Elise Isachsen (23) publiserte video hvor hun øvelseskjørte sammen med sin nære venn, fotograf Joakim Kleven (25). Problemet er at kjøringen bryter veitrafikkloven.

Publisert: 09.09.18 14:47

I en ny video publisert på YouTube er Sophie Elise Isachsen (23) ledsager under en øvelseskjøring sammen med kompisen Joakim Kleven (25).

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at ledsageren som man øvelseskjører med må være fylt 25 år og hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse sammenhengende de siste fem årene.

Veitrafikkloven § 3-1. Krav til ledsager § 3-1. Krav til ledsager Ledsageren må ha fylt 25 år, ha gyldig førerett for vedkommende kjøretøygruppe og ha hatt slik førerett uavbrutt de siste 5 år før øvingskjøringen finner sted, jf. veitrafikkloven § 26 andre ledd. Ved øvingskjøring med ledsager på vei som er åpen for alminnelig ferdsel, kan det bare øvingskjøres med en elev om gangen.

Ulovlig kjøring

Isachsen, som i desember fyller 24 år, fikk lappen i 2014, da hun var 19 år gammel, og fyller derfor ikke kravene for å kunne være ledsager for en som øvelseskjører.

Bilen var heller ikke merket med L-skiltet, noe som er påbudt når man øvelseskjører.

I den syv minutters lange videoen på YouTube filmer Isachsen mens Kleven kjører bil, både med og uten Isachsen i bilen. Venneparet øvelseskjører på det som ser ut til å være på en tom parkeringsplass.

– Ulovlig

Dag Terje Langnes, Seksjonsjef ved Trafikkopplæringskontoret ved Vegdirektoratet, blir presentert for videoen av VG.

– Dersom det stemmer at Sophie Elise Isachsen er under 25 år og kun har hatt lappen i 4 år, så var øvelseskjøringen ulovlig. I tillegg brøt de reglene ved å kjøre uten L bak på bilen under videoklippet, sier han.

Han forklarer at reglene gjelder uansett om øvelseskjøringen foregår på en parkeringsplass.

– I hovedsak går regelen om alderskravet ut på at vi ønsker å sikre at den som er ledsager under øvelseskjøringen, er moden nok. Når det kommer til punktet om at man må ha hatt lappen sammenhengende i fem år, så kommer det av at vi ønsker å luke ut de som har utvist dårlig dømmekraft og mistet lappen underveis, forklarer han.

Strøk tre ganger

I videoen innrømmer bloggeren at hun selv strøk tre ganger før hun fikk lappen. Kleven har på sin side kun kjørt én gang i sitt liv og da krasjet han inn i en blomsterpotte forteller han i videoen.

Flere av seerne har reagert på videoen i kommentarfeltet på YouTube, og påpekt den ulovlige øvelseskjøringen. I et blogginnlegg skriver Isachsen:

«Videoen under gjør meg veldig glad selv om jeg fikk en del kritikk på at det er ulovlig, hehe..»

VG har ikke kommet i kontakt med Sophie Elise. Til Dagbladet sier hun: – Jeg har sett det har kommet en del reaksjoner på Jodel, men jeg tenker at det går fint. Det er det mest kriminelle jeg har gjort i hele mitt liv, og det var ikke noe farlig.

Kjøreeleven, Joakim Kleven, forteller til VG at kjøringen fant sted inne på en lukket parkeringsplass.

– Det er så merkelig at dette blir en sak i avisene. Det var morsomt og helt uskyldig. Vi beklager hvis dette har provosert seerne på videobloggen vår. Hun er en flink pedagog, men vi ser at vi glemte bilbelte på noen videoopptak.

Kan få bot

Vakthavende jurist i politiet i Oslo, Gina Salvesen, forteller til VG at hun kun kan uttale seg på generelt grunnlag. Hun viser til veitrafikkloven paragraf 31.

– Både fører og ledsager kan straffes, og normalreaksjon er bøter. For brudd på alderskravet er normalreaksjon 8000 kroner. Normalreaksjon for kjøring uten gyldig førerkort er 8000 kroner første gang. Den som fører bilen kan også ilegges sperrefrist i 6 måneder i medhold av veitrafikkloven § 24a, sier hun.