Foto: Heng Sinith / AP / NTB scanpix

Australsk filmregissør løslatt i Kambodsja etter kongelig benådning

RAMPELYS 2018-09-23T08:10:29Z

Den australske filmregissøren James Ricketson, som ble dømt til seks års fengsel for spionasje i Kambodsja, er løslatt etter benådning fra landets konge.

NTB

Publisert: 23.09.18 10:10

– Ricketson-familien takker kongen for hans medfølelse og for å ha endt et mareritt. James elsker fortsatt Kambodsja og Kambodsjas folk og vil forbli forpliktet til å hjelpe dem han kan, sa regissørens familie i en uttalelse.

69 år gamle Ricketson ble pågrepet i fjor da han fløy en drone over en demonstrasjon som ble holdt av opposisjonspartiet CNRP.

Påtalemyndigheten i Kambodsja anklaget Ricketson for å arbeide som regissør i Kambodsja i flere år mens han egentlig var spion.

Ricketson har benektet anklagene mot ham, men valgte å prioritere benådning framfor en anke.

– Akkurat nå er vårt fokus på James' helse. 16 måneder i fengsel er både psykisk og fysisk belastende og vi håper han får hvile, sier Ricketsons familie, som er ventet å holde en pressekonferanse mandag.

Australias utenriksminister Marise Payne sier benådningen markerte slutten på en vanskelig tid for regissøren og hans familie.

– Jeg takker min motpart, Kambodsjas utenriksminister Prak Sokhonn, for hans regjering sin positive vurdering av Ricketson-kampanjen, sier Payne i en uttalelse.

Myndighetene i Kambodsja har siden i fjor slått ned på pressefrihet og opposisjonen i opptakten til det kraftig kritiserte valget 29. juli i år. Der vant statsminister Hun Sens parti CPP med stor margin.