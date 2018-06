STÅR PÅ: Lene Alexandra Øien, daglig leder i firmaet LA Lifestyle. Foto: KLAUDIA LECH

Lene Alexandra Øien har fått ny kjæreste

Publisert: 16.06.18 22:04

– Kun den beste er bra nok for meg, konstaterer 36-åringen, som tror hennes nye mann blir en god pappa.

Det har tilsynelatende vært en viss rotasjon i den tidligere glamourmodellens hjerte når det gjelder hvem som er det nærmest.

De siste tre årene har hun offentlig erklært seg som kjæreste med Stian Lindblad , Henrik Aukland og Henriette Grønn – samt hatt en liten gjenforening med eksen Børge Kraft Pettersen .

Lørdag forteller hun på Instagram at hun er blitt sammen med den syv år yngre Karl Erik Overn.

Til Dagbladet forteller Øien at Overn er leder, foredragsholder og coach, med bakgrunn som skiløper og student ved NTNU.

– Livet handler om å ta sjanser og det kommer jeg aldri til å slutte med. Skyter man mange nok ganger scorer man til slutt! Either you win or you learn. Jeg vet ikke bedre enn å gå all in! Min intuisjon og magefølelse sier at dette er rett, skriver Øien ved et bilde av seg selv løpende koblet med et bilde av kjæresten stakende på rulleski.

– Kun den beste er bra nok for meg, legger hun til i kommentarfeltet under.

Overn har lagt ut de samme bildene på sin Insta.

– Min kjære @lenealexandra ❤ 100% kjærlighet, melder han der.

Tidligere denne uken postet Overn et bilde av seg selv med en baby på fanget.

– Du blir en bra far, kommenterer Øien der.