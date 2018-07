VENTER SPENT: Jagoda (14), Melissa (14), Sandra (15), Natalie (15), Rufeiya (14), Tiril Sofie (15) og Gina (15) er blant flere som venter utenfor hotellet de mener Isac Elliot bor på. Foto: Anniken Aronsen/VG

Har ventet i timevis utenfor hotell for et glimt av Isac Elliot: - Norge har den galeste fansen

Publisert: 04.07.18 18:20

RAMPELYS 2018-07-04T16:20:00Z

BERGEN (VG) De har ingen planer om å gi seg før de får et bilde sammen den finske stjernen Isac Elliot. Gjennom sosiale medier har de klart å finne det de mener er hotellet artisten bor på når i forbindelse med VG-Lista-opptredenen.

På Festplassen i Bergen er VG-Lista-scenen på plass, men i stedet for å sikre seg plass lengst fremme har et tyvetalls jenter stilt seg opp foran et av hotellene i Bergen.

En venninnegjeng bestående av Jagoda (14), Melissa (14), Sandra (15), Natalie (15), Rufeiya (14), Tiril Sofie (15) og Gina (15) har allerede ventet i to timer. De håper å få et glimt av finske Isac Elliot , som de mener bor på hotellet for anledningen.

– Han la ut et bilde på Instagram stories fra hotellvinduet, og vi tror det er av den bygningen, sier Tiril og peker.

Hun har vært fan av Elliot i tre år, og VG-Lista-konserten teller den femte gangen hun får oppleve stjernen live.

– Han er alltid veldig snill og det er koselig å møte ham, sier hun, og forteller at hun har møtt stjernen ved to tidligere anledninger.

– Veldig kjekk

De andre jentene er enige, og forteller at finnen er flink til å ta seg tid med fansen.

– Han har bra sanger og han er veldig kjekk, forteller de om hvorfor de liker ham så godt.

De forteller også at det er et pluss at han er fra nabolandet, noe som gjør at de har lyst til å støtte opp om artisten.

– Den galeste fansen

Elliot selv forteller til VG at han bare synes det er stas, og at han setter stor pris på fansen sin.

– Norge har definitivt den galeste fansen, sier han og ler.

– Det er en spesiell følelse, og jeg er glad de viser sin støtte. Jeg har aldri møtt en artist som har hatt et så spesielt forhold til fansen, uten å være «cocky», men vi bryr oss virkelig om hverandre, sier han.

Det var imidlertid enda villere tilstander da han var i Oslo for knappe to uker siden. Han fisker fram telefonen sin og viser folkehavet av fans som sto utenfor Grand hotell, der han bodde.

– Jeg aldri opplevd noe sånt, sier han.

Elliot forteller at han tar seg tid til å ta bilder med fansen og svare på meldinger på Instagram.

– Har du noen gang blitt redd?

– Nei, aldri. Det er derfor jeg har sikkerhetsvakter, slik at de kan ta vare på både meg og fansen. Jeg tror det hadde vært veldig kjedelig om man hadde vært redd for ting, sier han.

Han forteller imidlertid om en spesiell hendelse da han møtte fansen etter hans første konsert i Hellas.

– En fyr kastet et hvitt pulver over hele meg. Det var ganske ... Ja, jeg visste jo ikke hva det var, det kunne jo være vaskepulver som er farlig å få i øynene, sier han.

Føler stjernen til flyet

– Hva gjør dere om han kommer ut av hotellet nå?

– Da roper vi og løper bort og tar bilde av ham!

– Hvordan høres det ut?

Jentene setter i et hyl som gir utsendte journalist midlertidig øresus. Det er ingen tvil om at jentene er ekstremt ivrige i å møte idolet sitt. Om han ikke skulle dukke opp før konserten har de backup-planen klar.

– Vi skal vente på ham etter konserten også. Vi blir til vi får bilder, sier de bestemt.

Når Elliot formodentlig forlater landet i morgen, har de planer om å dra til flyplassen og vente der.

– Vi må være der fra første fly går til Finland, forteller de om planen.