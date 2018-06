TAR FARVEL: Minken Fosheims nærmeste tar avskjed med den folkekjære skuespilleren fra Uranienborg kirke i Oslo. Foto: Trond Solberg

Minken Fosheim ble bisatt tirsdag: – Jeg kommer til å savne henne resten av livet

Publisert: 19.06.18 12:59 Oppdatert: 19.06.18 15:35

RAMPELYS 2018-06-19T10:59:17Z

Den folkekjære skuespilleren ble 62 år gammel. Tirsdag ble hun bisatt.

Birte Fosheim Wienskol, bedre kjent som Minken Fosheim, ble tirsdag bisatt fra Uranienborg kirke i Oslo i dag.

Fosheim døde 7. juni på Lovisenberg sykehus etter en tids sykdom, med sine nærmeste rundt seg.

Minken Fosheims kiste var omkranset av blomster og hilsener fra familie og venner, og det var prest Per Arne Dahl som ledet seremonien. Folk begynte å ankomme kirken allerede klokka 12, en time før bisettelsen startet.

«Ikke redd for å dø, men elsker livet»

- Vi er her for å takke, ære og overlate Minken Fosheim i herrens hender, sa presten etter at det hele hadde kommet igang.

Han fortalte at noe av det siste Minken sa mens hun levde var «Jeg er ikke redd for å dø, men jeg elsker livet».

Kulturminister Trine Skei Grande var blant dem som talte i kirken. Og til VG er hun full av lovord om Minken, som hun mener har betydd svært mye, spesielt for barn og unge.

– Minken har gjort en fantastisk jobb med å formidle kultur til barn og unge. At et så stort talent valgte å bruke talentet sitt på barn og ungdom står det stor respekt av. Hun har hatt en fundamental påvirkning på barn og unges oppfatning av kultur og klassisk musikk, mener hun.

– Helt uvirkelig

Skuespiller Sven Nordin og kona Torhild Strand hadde bare fine ting å si om Fosheim etter den tårevåte seansen.

– Hun var en person som spredte mye glede rundt seg. Hun hadde et lys i seg. Hun var så generøs og åpen, og så alle mennesker, sier de til VG, mens artist Hanne Krogh var tydelig preget i etterkant av bisettelsen av sin gode venn.

– Jeg kommer til å savne henne resten av livet, var alt hun ville si.

Skuespiller og venn Geir Kvarme synes fortsatt det er tungt å tenke på at Minken har gått bort.

– Det er helt uvirkelig. Det var liksom noe med Minken som gjorde henne udødelig. Da jeg hørte at hun var syk og at det ikke gikk så bra - og da hun til slutt døde - ble verden et uvirkelig sted. Hun var et fantastisk menneske, og alle som traff Minken følte seg veldig nær henne, forteller han.

Mange kjente ansikter

Minken Fosheim etterlater seg sønnene Lucas og Tobias, og mannen André, som hun møtte for 42 år siden, da hun var 20 år gammel.

Stephan Barratt-Due spilte fiolin, Thomas Ruud sang, mens Inger Lise Ulsrud var kantor under tirsdagens seremoni.

Som bildegalleriet under viser, var flere kjente kulturpersonligheter til stede i Uranienborg kirke for å ta et siste farvel med skuespilleren. Blant dem musiker Lars Lillo-Stenberg, politiker Fabian Stang, skuespiller Nils Vogt, Mari Maurstad og Sven Nordin, kulturminister Trine Skei Grande, og skuespiller Hege Schøyen.













































1 av 21 Mari Maurstad i Minken Fosheims bisettelse. Trond Solberg

Fikk kreft

Fosheim fikk konstatert kreftdiagnosen for et drøyt halvår siden.

– Hun fikk kreft i bukspyttkjertelen, som er en alvorlig kreftform, og det lot seg ikke operere, uttalte familiens venn og talsperson Otto Haug til VG rett etter Fosheims bortgang.

(Artikkelen fortsetter under videoen).

Fosheims siste tid ble tilbrakt på Lovisenberg sykehus i Oslo.

– Hun tok det fantastisk, men det er jo aldri mulig å forberede seg på noe som dette. Minken var sammen med venner og familie alle dagene frem til hun var uten bevissthet, for et par døgn siden. Men vi har sittet rundt henne, og hun har lenge kunnet være ute i hagen på Lovisenberg sykehus, der hun fikk fin pleie av kompetente og dyktige folk der, uttalte Haug.

Skuespillervenner i sorg : – Forferdelig trist

En av våre viktigste litteraturformidlere

Den norske skuespilleren og barnebokforfatteren har spilt på mange av landets teatre, og har vært med i flere TV-serier.

I mange år var hun også en av landets viktigste litteraturformidlere for barn og voksne i ulike radioformater.

I 1992 startet hun Minkens Barne- og Ungdomsteater, hvor flere generasjoner har fått prøve seg i små og store dramaformater.

I 1996 mottok hun Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris.

Hun er kjent for litteraturprogrammet «God Bok» som gikk på NRK på 1980- og 1990-tallet, i tillegg til TV-serier som «Karl & Co» og «Huset med det rare i». Hun har også spilt i flere filmer, deriblant «Tsatsiki», «Sofies verden», «Villa Villaveien» og «Svarte fugler».

I tillegg har hun gitt ut mange barneplater med eventyr rundt klassiske komponister, en serie som er solgt i over 100.000 eksemplarer og blitt nominert til Spellemannprisen fire ganger.

I 2013 døde broren Lage Fosheim , som var mest kjent som halvparten av popduoen Monroes sammen med avdøde Eivind Rølles på 80-tallet.