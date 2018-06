SAKSØKT: Ed Sheeran, her fra en TV-opptreden i mars i fjor, anklager igjen for plagiat. Foto: Antonio Calanni / TT / NTB Scanpix

Nytt søksmål mot Ed Sheeran – krever 800 millioner kroner

Publisert: 29.06.18 19:54

Superstjernen er igjen saksøkt for å plagiere låten «Let’s Get It On».

«Thinking Out Loud» har over en milliard avspillinger på Spotify og har sørget for to Grammy-priser for Ed Sheeran (27). I 2016 ble artisten saksøkt for å ha plagiert Marvin Gaye -hiten «Let’s Get it On». Nå er Sheeran saksøkt igjen – av samme grunn.

Det er selskapet Structured Asset Sales, som eier en tredjedel av rettighetene til klassikeren fra 1973, som står bak det nye søksmålet, skriver BBC . De hevder at «Thinking Out Loud» plagierer en lang liste elementer fra låten – blant annet melodien og rytmen.

Både plateselskapet Atlantic, Sony/ATM Music Publishing og med-låtskriver Amy Wadge er inkludert i søksmålet.

Representanter for Sheeran, eller artisten selv, har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

I 2016 var det arvingene til Edward Townsend, som var med på å skrive låten «Let’s Get It On», som saksøkte Sheeran. Det er uvisst om saken har blitt løst.

Sheeran ble i fjor saksøkt for plagiat av en annen låt. Låtskrivere Thomas Leonard og Martin Harrington mente Sheerans låt «Photograph» hadde store likheter med deres egen «Amazing». Søksmålet endte i oppgjør mellom partene på 163 millioner norske kroner.

Også sangeren Robin Thicke har tidligere blitt saksøkt for å ha plagiert en Marvin Gaye-låt. I 2015 slo en jury fast at låten «Blurred Lines» var for lik «Got To Give It Up», og artisten måtte ut med 43 millioner norske kroner til familien.

Sheeran er for tiden ute på verdensturné, men dropper også i år konsert i Norge. I januar i fjor var han imidlertid på besøk for å promotere sitt nye album: