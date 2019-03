MÅ OPERERES: Robbie Coltrane (69) har lidd av artrose i flere år. Nå sitter han i rullestol før operasjon. Foto: DANIEL DEME / EPA

«Harry Potter»-stjernen i rullestol – venter på kneoperasjon

Robbie Coltrane ble sett i rullestol på et «Harry Potter»-arrangement mandag. Han har vært plaget av slitasjegikt over flere år, og må bytte ut det ene kneet.

69-åringen dukket opp under et pressetreff i forbindelse med lanseringen av den nye attraksjonen i «Harry Potter»-parken i Universal Orlando mandag.

Et bilde fra treffet viser Coltrane i en rullestol og med stokk i hånden. Flere medier skriver at den skotske skuespilleren venter på å få operere inn en kneprotese.

Coltrane er mest kjent som Rubeus Hagrid fra de åtte «Harry Potter»-filmene.

Allerede i 2016 uttalte skuespilleren at han slet med sterke smerter på grunn av slitasjegikten, eller artrose som det heter på fagspråket.

– Jeg hadde en undersøkende operasjon hvor de oppdaget at jeg ikke har brusk igjen i ett av knærne mine, sa han til Daily Star den gangen.

Han fortalte at han måtte gå ned i vekt for å gjennomføre en operasjon i USA, hvor de bytter ut kneet med en protese.

Skuespilleren har ikke hatt noen roller siden 2016, da han hadde en av hovedrollene i miniserien «National Treasure».

Artrose rammer spesielt leddbrusk, og er typisk for eldre over 60 år, ifølge Store Norske Leksikon. Overvektige er disponert for artrose i kne, og leddprotese er en aktuell behandling.