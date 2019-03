OPPGA URIKTIG ALDER: Zeinab Al-Yasseri (19) er ikke gammel nok til å komme inn på premierefesten til «Paradise Hotel». Foto: Anniken Aronsen/VG

«Paradise Hotel»-deltager for ung for premierefesten

Zeinab Al-Yasseri (19) er ikke gammel nok til å delta på premierefesten for «Paradise Hotel», og har derfor ikke blitt invitert av TV3.

Nettavisen avslørte i forrige uke at en av deltagerne i årets «Paradise Hotel» hadde oppgitt uriktig navn og alder for produksjonsselskapet Mastiff. I realityprogrammet må man være 20 år for å delta, fordi det serveres sprit inne på hotellet.

Til Mastiff hadde hun oppgitt at hun var født i 1997, og at fornavnet var Zainab.

På utestedet hvor det mandag skal være premierefest for programmet er det også 20-årsgrense. Kommunikasjonsdirektør i TV3 , Line Vee Hanum, bekrefter til VG at 19-åringen ikke kommer til å være til stede.

– Det er 20-årsgrense på utestedet der vi skal ha premierefesten for «Paradise Hotel», og hverken deltagere eller andre som er under 20 år vil få invitasjon eller komme inn, skriver hun i en e-post.

– Har det fått noen andre konsekvenser for henne at hun oppga uriktig navn og alder?

– Å oppgi uriktig informasjon i castingprosessen er noe vi ser alvorlig på, men hvilke konsekvenser avtale- eller tillitsbrudd får er noe vi tar direkte med deltagerne.

Al-Yasseri fortalte først på telefon til VG at hun ikke ville være til stede fordi hun er syk, men da hun fikk spørsmål om alderen har noe med saken å gjøre, ble forbindelsen brutt. Det har ikke lykkes VG i å få tak i deltageren igjen.