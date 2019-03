R. Kelly ut mot anklagene i nytt intervju: – Det er ikke meg

Den amerikanske artisten R. Kelly kaller anklagene mot ham absurde, og nekter for at han har seksuelt misbrukt kvinner og jenter.

For to uker siden ble Robert Sylvester Kelly (52), bedre kjent under artistnavnet R. Kelly , løslatt mot kausjon etter å ha blitt tiltalt for grove tilfeller av seksuelt misbruk mot fire ofre.

I et ferskt intervju med CBS News snakker en tydelig opprørt Kelly ut om anklagene for første gang, og kaller dem «absurde».

– Jeg gjorde ikke disse tingene, det er ikke meg. Jeg kjemper for det jævla livet mitt, sier sangeren gråtkvalt.

Det er foreløpig bare et kort klipp fra intervjuet som er publisert. Resten av intervjuet skal sendes på TV-kanalen i to deler onsdag og torsdag.

Unge ofre

Tre av ofrene Kelly er tiltalt for å misbruke var mellom 13 og 17 år da de påståtte overgrepene fant sted, og hendelsene går tilbake til 1998.

Han har også blitt saksøkt av flere kvinner som hevder at han begikk overgrep mot dem da de var mindreårige.

Myndighetene i Georgia skal ha innledet etterforskning mot ham som en direkte følge av dokumentarserien «Surviving R. Kelly», som kom ut i januar i år.

I kjølvannet av dokumentaren har også plateselskapet Sony Music sagt opp avtalen med Kelly.

– En løgner, manipulator og sosiopat

En annen kvinne som det mistenkes at har blitt misbrukt av artisten er Azriel Clary. Ifølge foreldrene hennes hadde Kelly lovet Clary å hjelpe henne med musikkarrieren hennes da hun var i tenårene. Da hun ble 18 år skal hun ha sluttet å kontakte foreldrene. De skal hverken ha sett eller hørt fra henne på snart tre år.

I en direktesendt Facebook-video, delvis gjengitt av Insider, sier foreldrene at de tror hun blir holdt mot sin vilje av sangeren i en «sex-kult».

Foreldrenes advokat, Michael Avenatti, går hardt ut mot Kellys CBS-intervju på Twitter, og mener at tårene hans kommer av frykt og fortvilelse.

– Fordi han vet at etter to tiår med seksuelt misbruk av mindreårige jenter, har vi fått det frem i lyset, skriver advokaten.

Avenatti publiserte også en uttalelse fra Clarys foreldre, hvor de sier at de elsker og savner datteren sin.

– Azriel har blitt misbrukt mentalt av R. Kelly i flere år. Hun lider trolig også av Stockholm Syndrom-lignende symptomer. R. Kelly er en løgner, manipulator og sosiopat, sier foreldrene.