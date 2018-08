Ski-vennene om tapet av Skofterud: – Har aldri fått sjokk før på den måten

Publisert: 02.08.18 15:08

RAMPELYS 2018-08-02T13:08:23Z

Marthe Kristoffersen fikk sms fra venninnen bare dager før hun døde, mens Martine Ek Hagen reagerte fysisk da den tragiske nyheten kom. Nå hyller de sin gode venn.

Søndag formiddag kom den tragiske nyheten om at tidligere skistjerne Vibeke Skofterud (38) hadde omkommet i en vannscooterulykke like utenfor Arendal.

I dagene etterpå har svært mange hyllet Skofterud – både i media og på sosiale medier.

Onsdag deltok to av Skofteruds tidligere lagvenninner, Marthe Kristoffersen (28) og Martine Ek Hagen (27), i den årlige kjendiskampen under Norway Cup. Etter kampslutt la de ikke skjul på at de siste dagene har vært tunge.

LES OGSÅ: Vibeke Skofterud omkom i vannscooter-ulykke

– Det er fortsatt helt uvirkelig. Det er vanskelig å prate om, for jeg skjønner virkelig ikke at det har skjedd. Men jeg merker jo at det hjelper å gjøre ting som dette, sier Martine Ek Hagen, som i vår også var å se i «Farmen kjendis» på TV 2, til VG.

Hun forteller at hun ble nødt til å sette seg ned da hun fikk beskjed om det som hadde skjedd.

– Jeg fikk en fysisk reaksjon, jeg fikk sjokk rett og slett. Jeg tror ikke at jeg har hatt sjokk før på den måten. Jeg ble skjelven, kvalm og skjønte rett og slett ingenting, medgir hun.

Marthe Kristoffersen, som også har gjort realitykarriere, og som i vår gikk helt til topps i kjendisversjonen av «71 grader nord» på TVNorge, hadde en sms-konversasjon med Skofterud bare noen dager før ulykken.

– Av alle ting drev jeg og bygget en levegg, og hun skrev til meg at «fy fader Marthe, du er som Pippi. Du greier alt som du ikke kan». Det var bare så klassisk Vibeke. Hun fikk meg til å føle at dette var noe jeg kunne.

– Som Martine sier, det er helt uvirkelig. Det er urettferdig at verden skal miste Vibeke. Hun var en som var på lag når jeg kom inn som veldig ung. Hun åpnet armene med én gang, og pøste bare på med alt hun visste om ski og hvordan jeg skulle gjøre ting. Jeg kommer til å savne Vibeke, og det tror jeg mange gjør. Vibeke var Vibeke, sier Marthe til VG.

De to skijentene mener at hyllesten Vibeke Skofterud har fått i dagene etter dødsfallet, sier alt om hvor mange som så opp til henne.

– Jeg tror ikke jeg kjenner noen som har et så stort nettverk og har gjort inntrykk på så mange. Men igjen, det sier mye om henne som person og hvilket forbilde hun var, fastslår en preget Martine Ek Hagen til VG.

Det var cirka klokken 01.00 natt til søndag at Skofterud ble meldt savnet. Først klokken 11.30 ble hun funnet død på øya St. Helena i Hovekilen.