KLAR FOR MER KIRKE: Espen Lind og Ingebjørg Bratland ser frem til å spille i 15 byer i oktober. Foto: Geir Jone Karlsen

Bratland og Lind på salmeturné – syv år siden sist: – Endelig fant vi plass i kalenderen

RAMPELYS 2018-09-03T09:07:03Z

Syv år har gått siden Espen Lind og Ingebjørg Bratland holdt konserten «Linds reviderte» i Trondheim. Nå skal de endelig ut på turné sammen, og begge er fulle av lovord om hverandre.

Publisert: 03.09.18 11:07

Med salmer som «Eg veit i himmelrik ei borg», «Nærmere deg min Gud» og «Opna deg, hjarte» maktet Lind kunststykket å gi de gamle salmene et moderne uttrykk, samtidig som han beholder det sakrale. (...) Espen Lind og Ingebjørg Bratlands salmesang er så inderlig og følelsesfylt at det skal mye til for å holde tårene tilbake på benkeradene.

Det var bare noe av det som sto i anmeldelsen fra Vårt Land om Espen Lind og Ingebjørg Bratland sin konsert «Linds – reviderte» i Vår Frue Kirke i Trondheim i 2011, under Olavsfestdagene.

Og nå, syv år etter, skal duoen ut på ny turné i oktober.

– I 2011 fikk jeg spørsmål om å lage et bestillingsverk, hvor gamle samletekster skulle lages til nye. Jeg kom i kontakt med Ingebjørg, som var et relativt ubeskrevet blad. Så gjorde vi den forestillingen i 2011, og vi fikk sterke reaksjoner fra publikum om at det var fint, sier Espen Lind til VG i den mektige Kulturkirken Jakob i Oslo.

Han fortsetter:

– Men vi spilte det ikke inn, vi gjorde ikke noe mer med det. Begge var enige i ettertid om at det hadde det vært morsomt å ta det opp igjen, uansett om det var fem eller ti år etter, siden musikken er så tidløs. Og nå hadde vi begge en åpning i kalenderen, så det passet perfekt.

Stor aldersforskjell er ingen hindring

Selv om det skiller 19 år mellom Lind (47) og Bratland (28), har ikke det gjort noe i tiden etter konserten. Tvert imot.

– Har det blitt så mye, undrer Lind, som har sittet i produksjonsstolen og hjulpet til på de siste platene til Bratland.

– Ja, det har dessverre blitt sånn, kontrer Bratland og humrer, før hun blir noe mer alvorlig:

– Men det er det flotte med musikken. Man tenker veldig sjelden på alder. Det handler ikke om hvor man er i livet, men at musikken kobler oss sammen.

– Kvalmende musikalsk

Og begge er fulle av lovord om hverandre:

– Espen er jo kvalmende musikalsk! Han fikser det meste, utrolig overblikk og energi, også lager han musikk som for min del passer perfekt. Forstår måten jeg uttrykker meg på, ikke alle forstår det. Håndverket hans, når det kommer til musikk, er nydelig, sier Ingebjørg om Espen.

– Det som jeg alltid må minne meg selv på, er at når hun har en dårlig dag, så synger hun fortsatt så fint. Det er lett å bli henført av å høre den fantastiske stemmen. Jeg blir nok ikke så kritisk som man skal være. Med stemmen hennes får jeg tilgang til verdens fineste instrument. Det er en blanding av luksus og felle, fordi det er så fint at man kan bli lat iblant, sier Lind.

Spille i 15 byer i oktober

Duoen får med seg Torjus Vierli og Haldor Røyne og skal spille i 15 byer i oktober. Lind gleder seg til å spille i hjembyen Tromsø, en by han ifølge seg selv alt for sjeldent besøker. Bratland har store forventninger før Nidarosdomen i Trondheim. «Det er jo i Trondheim det hele startet», supplerer hun.

Og selv om begge er profilerte musikere med flere år bak seg i bransjen, kommer nok nervene snikende før premieren i Johanneskirken i Bergen 5. oktober.

– Jeg kommer nok til å være litt nervøs de første konsertene, inntil man føler det virkelig sitter, sier Lind, og får støtte av Bratland, som mener det er sunt med nerver før store konserter.

– Det er både bra og sunt med nerver. Det skal være litt nerver i musikken. Jeg gleder meg veldig til å fremføre salmene til flere enn de få som fikk høre det for syv år siden.

– Og det er så bra at dette prosjektet igjen blir i kirken. Det hører jo hjemme der, avslutter Lind.