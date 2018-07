STRENGE REGLER: Kevin Hart nekter fansen å filme eller ta bilder under standup-showene sine. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Kevin Hart forbyr mobiltelefoner i salen: Kaster ut publikum som bryter regelen

Publisert: 31.07.18 18:31 Oppdatert: 31.07.18 19:34

RAMPELYS 2018-07-31T16:31:43Z

Komikeren går drastisk til verks for å hindre at materialet hans blir spredd. Nå forbyr han all bruk av mobiltelefon under showene sine.

Kevin Harts siste show «What Now» har dratt inn mer penger enn noen annen standup-turné noensinne. Hart har stått på scenen i 45 byer i Amerika, blant annet to ganger for et utsolgt Madison Square Garden i New York. Nå har han tatt med showet til Storbritannia, der han også har fylt opp landets store arenaer, skriver Independent.

Styrtrik

36 år gamle Hart er en av kun to komikere på listen over Forbes Celebrity 100 liste, der han står oppført med en formue på 28,5 millioner dollar. Den andre komikeren på listen er Jerry Seinfeld.

Men til tross for at komikeren tjener store penger, og arenaturneen i Storbritannia er utsolgt, er Hart fortsatt ikke helt fornøyd. Da han sto på scenen i Birmingham forrige uke ble 29 publikummere kastet ut på grunn av mobilbruk. Teamet rundt Hart har sendt på e-poster, tvitret og kommet med annonseringen om at all bruk av mobiltelefon er forbudt under Harts show.

– I går ble 250 mennesker kastet ut av salen før Kevin Hart i det hele tatt var kommet på scenen- dere er advart, er en av meldingene som skal ha blitt sendt ut, skriver Independent.

Kvinne arrestert

Avisen melder at 50 stykker skal ha blitt kastet ut fra 02 arenaen i London, og at en kvinne i Iowa City ble arrestert da hun tok en telefonsamtale under showet, og nektet å legge vekk telefonen etter anmodning fra politiet.

Hart er ikke den første komikeren som klager over mobilbruk. Michael McIntrye forlot scenen under et show i 2014, da en i publikum nektet å stoppe å filme. Den britiske komikeren Sarah Millican beskyldte en fan for «tyveri» da han filmet hele hennes standup show. Og det er nettopp at materiale deres skal bli spredd på plattformer som YouTube komikerne frykter.

I 2016 stoppet artisten Adele konserten hun hold i Verona, Italia, for å be en i publikum om å stoppe å filme henne og heller følge med på konserten.

– Dette er ikke en DVD, dette er et ordentlig show, skal hun ha sagt ifølge The Guardian.