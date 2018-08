I HARDT VÆR: Anna Rasmussen, her under et intervju med VG tidligere i fjor. Foto: Line Møller/VG

Anna Rasmussen får bot på 100.000 kroner

Anna Rasmussen (22) er den aller første bloggeren i Norge som er ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på loven.

Rasmussen, best kjent under bloggnavnet «mammatilmichelle», arrangerte ifølge Forbrukertilsynet flere konkurranser i vår uten å dele ut premier. Det kan komme til å koste henne.

28. august sendte Forbrukertilsynet brev til Rasmussen med varsel om at hun er ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for å ha brutt markedsføringsloven, paragraf 6 om urimelig handelspraksis.

Bakgrunnen for saken er ifølge Forbrukertilsynet at de før sommeren ble gjort kjent med at Rasmussen i perioden 13. mars til 25. mai i år arrangerte fem konkurranser på sin åpne Facebook-profil – uten at vinnere er blitt trukket.

Forbrukertilsynet sendte et brev til Rasmussen før sommeren, hvor bloggkjendisen svarte bekreftende på at det ikke var delt ut premier etter konkurransene.

Nå har Rasmussen mottatt et nytt brev – med pengekrav-varsel – og har fått frist til 18. september med å komme med kommentarer.

– Lovbruddet har skjedd. Det holder ikke å dele ut premier nå, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, til VG.

– Hva kan Rasmussen eventuelt komme med for å slippe å betale?

– Gebyret vi har varslet om, er en smekk på fingeren for lovbruddet som allerede er skjedd. Men hun har fått anledning til å kommentere varselet om overtredelsesgebyret innen 18. september før det endelige vedtaket fattes, svarer Haugseth.

Rasmussen er ordknapp når VG ringer.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den saken. Det finnes ting i den som ikke stemmer helt, så derfor må jeg ta det med Forbrukertilsynet innen svarfristen, sier 22-åringen.

I konkurransene kunne følgerne delta i trekningen av blant annet populære moteprodukter ved å kommentere «JA» under innleggene. Konkurransene skapte stort engasjement med flere likerklikk og kommentarer. Etter at konkurransetiden var over, ble imidlertid innleggene slettet fra Facebook, uten noe mer informasjon om vinnere eller premier, ifølge Forbrukertilsynet.

– Det er ulovlig å gjennomføre konkurranser eller salgsfremmende kampanjer, der man lokker med premier, uten å trekke en vinner og dele ut premiene etterpå, sier Haugseth.

Etter at VG tok kontakt med Rasmussen, postet hun et innlegg på sin blogg , der hun forteller om boten og langt på vei legger skylden på kjæresten, Jan Lossius (24).

« Jeg ga beskjed til Forbrukertilsynet om at premiene nå var betalt ut i de konkurransene som det ikke var trukket vinner raskt nok, og bestemte samtidig at Jan ikke lengre skulle ha tilgang til Facebook-siden min, eller ha tilgang til å kjøre konkurranser på siden. Noe han var helt enig i. Men forbrukertilsynet har ikke vært særlig fornøyd med det, og nå nylig fikk jeg en ganske brutal mail fra dem. De hevder at jeg har tjent masser av penger på disse konkurransene, og ønsker å straffe meg deretter. Disse konkurransene har jeg brukt mer penger på enn hva jeg har fått inn », skriver trebarnsmoren på bloggen .

Hun legger til at 100.000 kroner er « urettferdige penger å betale for å være for sen ute med å trekke fem vinnere på Facebook, på konkurranser jeg ikke en gang trengte å ha ».

Forbrukertilsynet legger vekt på at det i enkelte av konkurransene også ble satt som et vilkår at man måtte like Facebook-siden til Rasmussen for å kunne delta. De mener at deltagernes ønsker om å vinne en premie er utnyttet for å gi Rasmussens virksomhet en mulighet til å spre markedsføring og lignende til flere forbrukere i fremtiden.

Skal slå raskere ned heretter

Bloggere får ofte klager for manglende merking av annonser og påstått falske konkurranser, men det er altså aller første gang en blogger mottar et gebyrvarsel som dette.

– Forbrukertilsynet har fått varsler via tips og andre henvendelser gjennom flere år. Fra 1. januar fikk vi styrkede virkemidler, som betyr at det nå er Forbrukertilsynet som fatter vedtakene. Det gjør det enklere å slå ned på denne typen lovbrudd. Helt åpenbare lovbrudd kommer vi altså til å være raskere med å slå ned på fremover, sier Haugseth.

