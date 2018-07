Verdenskjent boyband holdt intimkonsert på toppen av Holmenkollen: – Uvirkelig

Publisert: 28.07.18 18:55

RAMPELYS 2018-07-28T16:55:10Z

HOLMENKOLLEN (VG) CNCO har gått under radaren for de fleste nordmenn, men boybandet regnes som et av de største boybandene i verden med sin enorme følgerskare fra hovedsakelig Latin-Amerika. Nå er de klar for å ta Europa med storm.

Det latinamerikanske boybandet har neppe fått med seg at Norge har sin varmeste sommer på lenge. De fem guttene har kledd seg i langbukser, og uttrykker forundret at de trodde det skulle være kaldt i lille Norge.

De klager imidlertid ikke, og når bilturen fra Rockefeller nærmer seg Holmenkollen peker de ut av vinduene begeistret.

– Wow. Norge er så vakkert her oppe fra!

Todagersturen til Norge startet med bowlingturnering med den norske tvillingduoen Marcus og Martinus.

– De er veldig hyggelige folk og morsomme, forteller boybandet, som ikke utelukker et samarbeid med de unge popstjernene.

Satt sammen av Ricky Martin

CNCO, hvis navn peker på det spanske ordet for tallet fem, har en lignende historie som et mer kjent boyband i Europa – britiske One Direction. Medlemmene ble oppdaget i talentkonkurransen La Banda i 2015 og ble satt sammen til en gruppe av selveste Ricky Martin. CNCO mener imidlertid at det er én ting som gjør de unike hva gjelder boybands:

– Vi er det første boybandet hvor alle medlemmene har forskjellige nasjonaliteter, sier Richard Camacho (21) som er fra Den dominanske republikk.

De øvrige medlemmene er Christopher Vélez (22) fra Ecuador, Zabdiel de Jesús (20) fra Puerto Rico, Erick Brian Colón (17) fra Cuba og Joel Pimentel (19) fra California.

Liker norske jenter

I 2016 la de ut på turné med Ricky Martin. Året etter var de oppvarmingsband for Enrique Iglesias og Pitbull. Det har vært tre hektiske år for gruppen. Selv om de har nådd stjernestatus i spesielt spansktalende land, så forteller de at de har beina godt plantet på bakken.

– Det er sånn familiene våre har oppdratt oss. Det er latinsk kultur, å være ydmyke. Vi er veldig familieorientert, og tenker alltid på hva familiene våre tenker om oss, sier Joel.

De legger ikke skjul på at store deler av fanskaren består av jenter, og blant de tolv heldige som fikk være med på intimkonserten på toppen av Holmenkollen er det ingen gutter. CNCOwners, kaller fansen seg.

Til tross for både frierier og flørt i sosiale medier, avslører alle fem at de er single.

– Men norske jenter er veldig vakre. Jeg drar fra Norge gift. Jeg har allerede ring, fleiper Richard til latter fra de andre guttene.

– Uvirkelig

På toppen av Oslo tar guttene seg god tid med den spente fansen. Spør om hvordan det er å bo i Norge, hva de liker å gjøre. Hva man pleier å spise her til lands.

– Laks, kommer det fra en av jentene.

– Og «brown cheese», legger en annen til.

Med jentene i en halvsirkel rundt seg setter de i gang med akustisk intimkonsert. Noen av jentene synger med til de spanske tekstene. Etter fire låter stiller alle jentene seg på rekke for å ta bilde og utveksle noen ord med idolene sine.

– Jeg skjelver. Det er uvirkelig, sier Ulrikke Gonzales.

Hun har reist helt fra Voiebyen i Kristiansand for å treffe de fem guttene, som hun har vært fan av i over et år.

– De er fantastiske, stråler hun.

På plass er også Seda Zarei, som forteller at hun startet CNCOs norske fanklubb, og har jobbet for å promotere bandet her til lands. Bort til henne kommer Joel, som gir henne en high five og sier:

– Du er den beste!

På vei ned fra Holmenkollen tar guttene kjappeste vei – ziplinen. Lørdag er de klare for å avslutte åpningsshowet til Norway Cup foran 15.000 tilskuere. Før den tid skal de innom den obligatoriske turistattraksjonen i Oslo – Operaen. Så går turen ut blant nattevandrerne i hovedstaden.

– Vi liker å danse, hvor finner vi det kuleste utestedet?