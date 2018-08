Jay-Z og Beyoncé, her under en valgkonsert til ære for Hillary Clinton i 2016. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Stormet scenen under Jay-Z og Beyoncé-konsert

RAMPELYS 2018-08-26T06:45:27Z

Konserten til Jay-Z og Beyoncé i Atlanta tok en noe uventet vending, da en mann hoppet opp på scenen og løp etter superparet.

Publisert: 26.08.18 08:45 Oppdatert: 26.08.18 09:12

Dramaet fant sted på Mercedes-Benz Stadium i den amerikanske byen Atlanta på slutten av lørdagens konsert, som er en del av superparets «On The Run II»-turné.

Videoer i sosiale medier viser en mann som stormer scenen, og Jay-Z og Beyoncé som springer mot utgangen bak dem.

Dansere, som først ikke ser ut til å skjønne hva som skjer, forsøker deretter å stoppe vedkommende.

– Herregud, det er en slåsskamp! Herregud, skriker en av publikummerne.

Videre ser man at sikkerhetsvakter kommer opp på scenen, og legger mannen i bakken.

– Hvor var sikkerhetsvaktene?

Flere på sosiale medier reagerer kraftig på hvor tilsynelatende lett mannen klarte å komme seg opp på scenen. Mange spør seg hvor sikkerhetsvaktene og Beyoncés livvakt, Julius De Boer, var.

– Jeg har så mange spørsmål i forbindelse med det som skjedde under konserten i Atlanta. Hvor var sikkerhetsvaktene, tvitrer en.

– Hvordan i helvete fikk mannen seg opp på scenen? Hvor var Julius?! Jeg er så opprørt, skriver en annen.

Danserne får ros for deres raske reaksjon, og blir beskrevet som «fryktløse». Hverken Jay-Z eller Beyoncé har kommentert hendelsen.

Droppet Norge

«On The Run II»-turneen er den første felles for ekteparet siden 2014. De har opptrådt i en rekke europeiske byer, blant annet København og Stockholm, i sommer.

I juli vendte de tilbake til USA, hvor de har spilt og skal spille en rekke konserter, før turneen rundes av i begynnelsen av oktober.

I sommer overrasket superparet også med fellesalbumet «Everything is love», som inneholder ni låter.

Albumet ble sluppet på strømmetjenesten Tidal, som har fått kritikk etter at Dagens Næringsliv avslørte det som trolig er manipulering av strømmetall .

I låten «Nice» på det nye albumet sender Beyoncé et stikk til de som har kritisert dem etter at den negative strømmerapporten kom ut:

«If I gave ... two fucks about streaming numbers I woulds put Lemonade up on Spotify. Fuck you».

Beyoncé og Jay-Z var på en snarvisitt i Norge i 2015 , i forbindelse med at han hadde tatt over Tidal.