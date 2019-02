SLO GJENNOM SAMMEN: Emma Bones (19) og Axel Bøyum (23) spiller sammen i «Heimebane». Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Fikk gjennombrudd i «Heimebane» – ønsker ikke kjendisstatus

ULLEVAAL (VG) Emma Bones (19) og Axel Bøyum (23) har begge fått anerkjennelse for sine roller i «Heimebane». Sosiale medier har de imidlertid lukket for offentligheten.

Publisert: 24.02.19 19:22







Siden «Heimebane» rullet over norske skjermer for første gang i fjor vår, har hundretusener fått øynene opp for de unge skuespillertalentene Emma Bones (19) og Axel Bøyum (23).

De er nå aktuelle i den andre sesongen av serien, som har premiere 17. februar. VG fikk møte skuespillerne på Ullevaal stadion i forbindelse med den kommende sesongen.

Sendetider for sesong to av «Heimebane» finner i VGs nye TV-guide.

les også TV-anmeldelse «Heimebane» sesong 2: Lagånden lever

Måtte klippe håret kort

Bones har i anledning den kommende sesongen fått kort og lysere sveis. Beskjeden om at det lange håret måtte klippes av tok hun imidlertid pent.

– Det var egentlig greit. Jeg begynte å bli lei av hvordan jeg hadde det, det er bare kult med en forandring, sier hun smilende.

les også Ane Dahl Torp (43) uenig i «maskulin»-kritikken av «Heimebane»

Forandringen skyldes at karakteren hennes, Camilla, blir mer selvstendig og trenger å finne seg selv.

KLAR FOR SESONG TO: Axel Bøyum (23) og Emma Bones (19) kommer tilbake i den andre sesongen av «Heimebane». Her fra sesong én. Foto: NRK

– Har du selv hatt en identitetskrise noen gang?

– Jeg har nok hatt det. Jeg var sånn typisk flink pike på barneskolen og gjorde det jeg fikk beskjed om. Det er jeg for så vidt ennå, men det var en periode jeg ikke visste helt om jeg skulle være den personen. Jeg kjenner meg igjen å prøve å finne ut av hvem jeg egentlig er. For noen er det en litt stor og vanskelig prosess, forteller hun.

Kjenner prestasjonspresset

Også Bøyum kan kjenne seg igjen i karakteren sin, fotballtalentet Adrian Austnes, som er utsatt for hardt prestasjonspress.

– Ja, man kjenner på det hele tiden, tror jeg. Det har ikke dabbet av, men med årene har jeg blitt mer trygg på meg selv og hvor jeg står, i motsetning til da jeg var yngre og ikke hadde så mye erfaring, forteller han.

les også Ane Dahl Torp var «sur og skeptisk» til Carew i «Heimebane»

23-åringen har vært tilknyttet Det Norske Teatret i 3,5 år.

– I motsetning til at man går på en skole og kan prøve og feile, så var min eksamen premiere foran anmeldere. Da kan man ikke feile. Akkurat når det kommer til stykket, så har jeg ikke råd til å fucke opp. Det har påført sitt prestasjonspress, at man må bevise noe når man først er der, sier han.

Vil ikke bli kjendis

Både Bones og Bøyum har lukkede Instagram-kontoer.

– Jeg fant ut at jeg ikke ville at alle skulle ha muligheten til å se bildene mine, forteller 19-åringen.

Hun forteller at hun har fått flere tilbakemeldinger fra seere av «Heimebane» som roser henne for innsatsen.

– I det siste har det også kommet mye fra utlandet. Det er en del tyrkere som sender meldinger og sier at de liker programmet. De er kjempeartig at det funker i flere land og ikke bare i Norge, sier Bones.

Selv om «Heimebane»-rollen har ført til oppmerksomhet rundt henne som person, er ikke det å bli kjent noe hun higer etter.

– Nei. Jeg prøver å kunne leve av å være skuespiller, det å bli kjendis er ikke målet.

les også «Heimebane»-skuespilleren: – Jeg var forelsket i gutter og kunne ikke snakke om det

– Skummelt med Instagram

Bøyum, som har bikket 17.000 følgere på sin lukkede Instagram-profil, forteller at han daglig går gjennom og godkjenner følgere.

– Jeg synes det er skummelt med Instagram at det plutselig kommer masse folk som har begynt å følge meg. Jeg vil godkjenne og se folk. Også følger jeg tilbake dem som har bilder av hunder, sier han og ler.

Han forteller at flere har kommentert at han har blitt kjent over natten etter rollen i «Heimebane». 23-åringen har imidlertid jobbet med flere produksjoner siden han fikk sin første store rolle i NRK-serien «Øyevitne».

– Det har jo vart i åtte år. Jeg vil ikke at unge skuespillere skal tro at det skjer over natten. Det tar tid, man må smøre seg med tålmodighet.