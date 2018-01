Harald Rønneberg om surrogatmoren: - En del av vår familie

Publisert: 26.01.18 12:54

RAMPELYS 2018-01-26T11:54:29Z

«Senkveld»-profilen og kona valgte å få barn ved hjelp av surrogatmor. Nå har de blitt gode venner.

Harald Rønneberg og kona Sølvi Haugland ble foreldre til lille Ludvig i 2015. Det ble de ved hjelp av surrogatmor, etter at de hadde prøvd lenge å bli mor og far.

I kveldens «Skavlan»-sending snakker Rønneberg om dette.

– Kort fortalt er det en anonym eggdonor og mine «karer» som har møttes i et egg som er en embryo, et befrukta egg som innsettes i en tredjepart, som er denne kvinnen, sier Rønneberg og forteller at han og Sølvi hadde forsøkt ti år å få barn.

VG har fått tillatelse til å bruke klippet fra intervjuet, men Harald Rønneberg ønsker ikke å utdype ytterligere overfor VG.

Han beskriver det som litt mystisk å ty til surrogati, siden man ikke driver med slikt i Norge.

– Det er faktisk den familien, denne damen og hennes mann, som velger oss. De skal føle at de hjelper noen de kan identifisere seg med historien til. De ville hjelpe oss, de skjønte vi hadde prøvd i mange år.

– Vi skulle bli familie, Sølvi skulle bli mor til mine barn. Sånn er det bare, for det er hun jeg elsker over alt, forteller Rønneberg som sier at den amerikanske familien nå har blitt en del av han og konas utvidede familie.

I en «Senkveld»-sending i 2015 fortalte Rønneberg selv at de har prøvd prøverør, eggonasjon, operasjoner og utenlandsadopsjon. Paret var også i ferd med å adoptere fra Etiopia.

– Vi er begge over 40 og begynte å få litt dårlig tid og hadde ikke tid til å starte den prosessen på nytt, så da valgte vi å gå for surrogati i USA, sa Rønneberg for tre år siden.