BLIR FORELDRE: I begynnelsen av sommeren venter Julianne og Ulrik Nygård en liten gutt. Foto: Solstad, Fredrik

«Pilotfrue» venter en gutt

Publisert: 19.01.18 15:34

RAMPELYS 2018-01-19T14:34:27Z

Fredag formiddag slapp «Pilotfrue» nyheten om at hun og ektemannen Ulrik Nygård venter en liten gutt.

«Jeg skal bli guttemamma og alt står bra til med den lille prinsen vår! Magefølelsen min var feil, men HERLIGHET, så heldige vi er. Alt blir mye mer virkelig nå som vi vet hva kjønnet på drømmebabyen vår» skriver hun på bloggen.

– Jeg fikk litt sjokk da vi fikk beskjed om at det er en liten gutt, men det var mest fordi alt plutselig ble så virkelig. I tillegg sa magefølelsen min i forkant av kontrollen at jeg bar en jente så jeg måtte omstille meg fort, men var ikke vanskelig. Nå gleder jeg meg stort til å bli guttemamma, sier hun til VG.

– Ulrik ble veldig rørt. Jeg har aldri sett han så stolt og glad før, legger hun til.

Deler åpenhjertig

Paret har fått mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de har hatt i forsøket med å få barn. De har forsøkt prøverørsbefruktning flere ganger, men bloggeren har opplevd tre spontanaborter.

Like før jul skulle paret igang med sitt femte forsøk, men det rakk de aldri å komme igang med, da Julianne ble gravid naturlig.

– Vi tar det som et veldig godt tegn at det skjedde naturlig, at kroppen faktisk har villet dette på egenhånd. Det er jo en gladhistorie, et julemirakel og en solskinnshistorie - alt på en gang, sa Julianne til VG den gangen.

I den åttende sesongen av «Bloggerne» som kommer på skjermen denne våren, får seerne være med ekteparet i hele prosessen de har vært gjennom.

Tidligere denne uken annonserte bloggeren de to navnalternativene de hadde kommet frem til. Nå ser det ut til at gutten skal få navnet Severin. Bloggeren skal etter planen ha termin i begynnelsen av sommeren.

