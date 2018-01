TIL NORGE: Kevin Hart tar med seg stand-up showet sitt til Oslo. Her fra premieren på filmen «Jumanji: Welcome to the Jungle». Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

Kevin Hart returnerer til Norge

Publisert: 29.01.18 14:01

2018-01-29

Skuespilleren og komikeren kommer til Valhall Arena to år etter han solgte ut to show i Oslo Spektrum.

Da Kevin Hart annonserte show i Oslo Spektrum i 2016 tok det under én time før alle billettene var revet bort. Etter stor etterspørsel ble det satt opp et ekstrashow samme dag.

17. august kommer han tilbake til Norge, denne gang på Valhall Arena i Oslo, som har publikumskapasitet på 15.000 ved konserter. Hart utvider «The Kevin Hart Irresponsible Tour» over hele USA, Canada, Europa, Australia og Asia.

– Denne gangen burde folk kjenne sin besøkelsestid og sikre seg billetter med

én gang, da Kevin Hart har lagt til sinnssyke 100 datoer verden over, sier Sindre Pernell Nordby fra arrangøren A Comic Soul i en pressemelding.

Ifølge arrangøren dro Harts forrige turné, «What Now», inn 770 millioner kroner totalt.

Billettene legges ut for salg 2. februar.

38-åringen har også spilt i en rekke komedier, blant annet «Central Intelligence» , «Get Hard» og senest «Jumanji: Welcome to the Jungle».

I fjor var komikeren under mye press etter å ha bedt om unnskyldning på Instagram for et «feilgrep» mot kona Eniko Parrish. Da hevdet han at han ble utsatt for utpressing for millioner av dollar av en kvinne som angivelig var i besittelse av en sexvideo.