SIRKUS: Kåre Magnus Bergh og Silya Nymoen leder årets MGP. Her fra generalprøven.

VG anmelder Melodi Grand Prix – låt for låt

Publisert: 10.03.18 20:12 Oppdatert: 10.03.18 21:52

OSLO SPEKTRUM (VG) Lørdag skal én låt stemmes fram til å representere Norge i Lisboa i mai.

Ti låter skal lørdag konkurrere om folkets stemmer og muligheten til å stå i Eurovision-finalen i Lisboa.

Følg med på VGTV for liveintervju med vinneren etter sendingen!

Allerede 15. januar ble alle låtene sluppet i sin helhet, og da var det Stella og Alexandra låt «You Got Me» og Rebeccas «Who We Are» som imponerte VGs anmelder mest. Vidar Villas «Moren Din» fikk imidlertid kun to øyne på terningen.

På en annen side er det Vidar Villa som har blitt spilt klart flest ganger på Spotify etter at låten ble sluppet, med rett over en million avspillinger.

Bookmakernes favoritt er imidlertid 19 år gamle Rebecca Thorsen , som også er årets yngste artist. Låten er skrevet at Kjetil Mørland som også skrev vinnerlåten fra 2015 - «A Monster Like Me».

Årets musikksirkus byr også på tre tidligere MGP-vinnere.

Først ut på scenen var Stella og Alexandra, etterfulgt av fjorårets vinner Alexander Walmann.

Vinneren avgjøres både av seernes stemmer og en europeisk fagjury, hvor begge har like stor betydning.

Fagjuryen sin favoritt var Alexander Rybak som overbeviste hele fire av ti land. Også Stella og Alexandra, Rebecca og Alexander Walmann hentet stemmer fra fagjuryen.

Seerne bestemte også at det var Rebecca og Alexander Rybak som skulle møtes til gullduell.

Det var seerne også enige i, som i tillegg til de tre øvrige og sendte Alexander Walmann til gullfinalen.

Under kan du lese VGs anmelder Tor Martin Bøe dom over framførelsene, samt trille terning selv.