Anniken Jørgensen om frieriet: − Jeg begynte å gråte

Søndag delte Anniken Jørgensen (25) at hun og samboeren er forlovet. Nå åpner hun opp om hvordan samboeren fridde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke engang fortalt noen av vennene mine hvordan han fridde, fordi jeg kan ikke bare snakke om det i telefonen og alle spør hele tiden. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, sier Jørgensen i Youtube-video onsdag.

– Jeg vet ikke engang om jeg vil gifte meg, legger hun til.

25-åringen forteller på YouTube at hun aldri har sett for seg å gifte seg. Den morgenen merket hun at noe var annerledes.

Ifølge Jørgensen hadde samboeren planer om en romantisk middag ute i skogen.

– Han skulle egentlig ta meg med til stedet hvor vi møttes for første gang, og hvis jeg skulle fri til meg selv, ville jeg gjort det på samme måte. Så jeg er veldig glad han hadde det i tankene, sier hun.

I stedet dro de ut for å spise, og da de kom hjem, skal stuen ha vært full av roser, tente lys og champagne. Jørgensen forteller at kjæresten var veldig nervøs, og det var først da hun forsto at han ville fri.

– Jeg begynte å gråte. Da jeg så rosene på gulvet tenkte jeg umiddelbart «Anniken, du er så dum». Dette er grunnen til at han har vært så rar i hele dag.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Anniken Jørgensen uten å lykkes.

Det var søndag influenceren delte den gledelige nyheten:

«Well, I’m suddenly ... engaged» står det i Instagram-innlegget Jørgensen har postet til sine 277.000 følgere søndag.

Sammen med teksten har hun postet flere bilder av det som ser ut som en forlovelsesring. På et av bildene viser også et gulv dekket av mange røde roser.

Jørgensen er en av Norges største influencere og var i fjor deltager i «Skal vi danse» på TV 2. Tidligere har hun også vært med på blant annet «Farmen kjendis» og «Bloggerne».