Ukens låter uke 18: Kygo, Lady Gaga og Gabrielle

En lang låt fra Kygo, en kort låt fra Gabrielle og filmmusikk som kommer til å prege sommeren uansett er blant låtene i ukens bunke. Ja, også en syv minutters tolkning av Jokke.

Av Tor Martin Bøe

Kygo – «Freeze»

Åtte minutter seige åttitallssynther, flere kubikkilometer med romklang og dragninger mot buekorps i faden. Sannelig kan ikke Kygo utvikle seg. Bergenseren drar over i noe som kan minne om Mobys «First Cool Hive» (1995), riktignok uten den uforglemmelige bassgangen og en noe generisk tekst. Uansett er «Freeze» er en kram dronesnøball til alle oss som synes tropical house er skamløs, lunken monomani og trodde Kygo ikke kunne utvikle seg.

Gabrielle «Noen som forstår»

Mer Bergen: Nyslått Spellemannvinner i pop utvider vinneralbumet med en låttittel som kan leses som en hyllest til juryen. Bitene av «Noen som forstår» var gjemt inni radioskurr på «Klipp meg i ti og lim meg sammen». Den gitarskeive miniperlen er litt for unnselig og Gabrielle-generisk til å stå alene, men fungerer som epilog. Gjerne til noen som forstår.

The Switch – «Summer in the forest of time»





Norges største minste band er muligens denne oslobaserte gjengen. I dag er det Silje Høgevolds (eller Silje Huleboer som er artistknaggen) tur til å ta mikrofonen. Tusen sommerlige øyne lyser imot en fløyelsrevolusjon for blokkfløyter (!) og lyden av et imaginært sekstitall som aldri har vært lenger borte og nærmere enn nå. Litt som overskuddsprosjektet Band of Gold, altså. Bare enda mer gyllent.

Lady Gaga – «Hold My Hand»

Til den covid-forsinkede «Top Gun: Maverick» vil Lady Gaga bare bli holdt i hånden. Målet virker å parafrasere en hvilken som helst Diane Warren-ballade. Resultatet ligner med på «Armageddon» (1998) en finessen og tidsånden Moroder og Faltermeyer hadde i sitt originale soundtrack. Likevel er det så lenge siden noen har gjort en kremfylt powerballade med gitarsolo i 6/4-takt at vi kan forvente å høre dette overalt de neste månedene. Bare å holde seg fast.

Doja Cat – «Vegas»

Mer filmmusikk. Nå fra klipp og lim-regissør Baz Luhrmanns kommende film om selveste Elvis Presley. Doja Cat har lurt inn «Hound Dog», dog (sic) i et kløktig musikkhistorisk grep, der det er Big Mama Thorntons 1952-original som er samplet, og ikke «kongen» selv. Det alene burde holde denne avslepne, virkelig massive beaten langt opp på alles stemningsliste til langt ut i oktober. Totalen er noe anmasende, men Dojas vers om ubrukelig beilere er for øvrig enda bedre enn refrenget.

Dig Deeper – «That Wasn’t Saying Goodbye»

Dette konglomeratet av seige gitarer og bakoverlente trommer er det nærmeste vi kommer et nasjonale Crazy Horse, som i Neil Young sitt støtteorkester. Dig Deeper skjønner hvordan man kan la en låt dvele. Deres siste album har dette nydelige sistesporet, en akustisk duett med Louien (Live Miranda Solberg). Som nok en gang evner å gi selv det skjøreste skjøre massiv energi.

Olivia Lobato – «Syrener»

Olivia Lobato ga ut en oppstemt poplåt for noen uker siden. Det er likevel ikke den som gjør at svensken tikker inn på Topp 20 og er nykommer på P3 sine spillelister. Hyllesten til syrin og forloren kjærlighet, utgitt i fjor, har derimot fått millioner visninger på TikTok den siste tiden. Godt hjulpet av artistens lipsync fra egen blokkveranda. De som fremdeles ikke tror TikTok forandrer musikkbutikken bør lese seg opp både roser og reach.

Trond Granlund – «Hr. Smith»

Mangleruds skjelvende røst var ingen ungdom da Joachim Nielsen gikk ut av tiden bare 36 år gammel. Likevel virker det som om Trond Granlund (71) tolker sanger han først nå føler seg livserfaren nok til å formidle i «oppfølgeren» til «Sanger jeg lærte av faren min» (2010) på «Sanger jeg lærte av Jokke». Blant en time Jokke-låter kommer blant annet to tempovariasjoner av «Verdiløse menn» og en varm versjon av «Jeg er redd». Samt denne, syv minutter nedstemt Neil Young-nære tolkning av «Hr. Smith». En versjon som gjør tekstens tristesse til noe helt annet enn en fest.

Jack Harlow – «Dua Lipa»

Sjekking i det 21. århundre kan også være å skrive ei litta låt om den man er klar for. Det er i alle fall det Jack Harlow gjør i denne passe kåtpinlige og uinspirerte trapsaken. Målrettet mot gode bassanlegg og nettopp selveste Dua Lipa. Riktignok betyr fornavnet hennes «kjærlighet» på foreldrenes albansk. Slike nyanser er ikke Harlow ute etter. Spørsmålet er om Lipa responderer med en «Jack Harlow» eller heller covrer The Lonely Islands «Jack Sparrow».