Dette er kjendisenes dyreste julegavekjøp

Svarte du Adrian Sellevoll, har du rett! Reality-profilen sier han ikke er så kreativ med gavene, men har ikke imot å punge ut for dyre gaver. – Buksene kostet 15 lapper. Den var fin, da! Fra merket Off-White, sier reality-profilen. Neste side (3) Forrige side (1)

Og modellen er ikke alene om å være gavmild i julehøytiden.

Vi har spurt en rekke andre kjendiser om hva deres mest flashy julegaver er.

– Jeg ga dama smykke til et par tusen kroner. Det regner litt på henne også, sier komiker Jonis Josef, som nylig skal ha funnet kjærligheten.

RIK?: Jonis Josef tuller om at komikerlønnen drypper på kjæresten, som han og kollegene Martin Lepperød og Henrik Farley for øvrig beskriver som den «hviteste» kjæresten han har hatt.

Kjøpte skjorte til 7000 kroner

Det er heller ikke bare Sellevoll som gir dyre plagg til jul.

Vegard Harm forteller VG at han kjøpte en parajumper til søsteren sin.

– Den kostet åtte eller ni tusen kroner. Det var en dyr vinterjakke. Det var et engangstilfelle, sier Harm.

GULLKORT: Nylig avslørte Vegard Harm at han hadde SAGA-kort hos banken i en podkast. Det regner på de rundt ham.

– Hun får ikke så dyr gave igjen for å si det sånn. Dette skal bli en billig jul i år, tror jeg.

Tiktoker og sanger Ramón Andresens lommebok fikk svi da han ved et uhell plukket ut en dyr skjorte til mange tusen kroner. Gaven var til en venn.

– Jeg visste ikke at den kostet 7000 kroner før jeg var i kassen. Jeg er en veldig konfliktsky type så jeg kjøpte den.

– Jeg fortalte ikke at den kostet så mye og sto i det. Selv fikk en gave til 300 kroner tilbake. Jeg er gavmild, hva kan jeg si? sier han.

Ramón er ikke alene om eksklusive plagg i gave.

– Jeg kjøpte bukse til søsteren min til fire tusen kroner, sier gitarist og produsent Carl-Viktor Guttormsen. Han står blant annet bak Rådebank-hiten til Emma Steinbakken.

Brant seg på tollavgift

Kjæresten til artisten Sigrid, Nicolai Schirmer, avslører at den dyreste gaven han har gitt er en ryggsekk til henne.

– Den var ganske dyr. Den kostet rundt to tusen kroner, men det handler ikke om prisen, sier Schirmer.

– Det er mye for en gave. Thanks! sier Sigrid til kjæresten.

PAR: Her er de sammen på den gule løperen i forkant av P3 Gull.

En annen kjæreste som skal imponere denne julen er Linnea Myhres nye type Emil Guklid.

Programlederen sier at den dyreste gaven har kjøpt noensinne er den Myhre skal få i år. Han vil ikke si hva gaven er, men avslører at den er bestilt fra utlandet:

– Den er dyr først og fremst fordi jeg ikke visste det var toll på gaver fra utlandet, så jeg brant meg på det.

ENDA ET PAR: Dette mørkkledde paret var også å finne på den gule løperen til P3 Gull i november.

En annen gavmild sjel er Marie Ulven, bedre kjent under aliaset Girl in red, som forteller at hun kjøpte en MacBook Pro til søsteren sin i fjor.

– Hun trengte det. Den blir hyppig brukt i studenttilværelsen nå, sier Ulven.

Martin Beyer-Olsen sier at de dyreste julegavene han har gitt var masse restaurantbesøk. Men på grunn av covid-19 fikk ingen innkassert de besøkene, så det endte med å bli hans billigste julegaver.

Komikerkollegaen Henrik Fladseth forteller at den dyreste julegaven han har gitt ligger på to til tre tusen.

GRATIS: Beyer-Olsen takker corona-pandemien for at han sparte masse penger da ingen av restaurantbesøkene han ga ble noe av.

4ETG-profil og youtuber Karsten Blomviks dyreste julegave gikk til veldedighet.

– Kjøpte en dyr pakke på Unicef i gave, ellers er jeg veldig sunnmøring av meg. Jeg gir helst sentimentale gaver, sier han.

Dyre ferieturer

Artist Sondre Justad og Henrik Farley forteller alle at de dyreste julegavene de har gitt er reiser.

Sistnevnte ga bort flytur og hotellopphold i Amsterdam.

AMSTERDAM: Denne europeiske gaven fikk noen i gave av Henrik Farley.

Martin Lepperød ga også tur, men ulik de andre ga den til seg selv, – slik at samboeren fikk litt alenetid, sier han.

Jesper Jenset avslører at eksen fikk en tur til fire til seks tusen kroner til London.

– Jeg har ikke gitt så mange dyre gaver. Så godt tjener man ikke som musiker, sier Jenset.

GAVMILD: Ekskjæresten til Nate fikk reise på tur på hans regning.

Også Emma Steinbakken og Nate Kahungu har gitt turer til ekskjærester.

– Det var en all inclusive-tur til Paris, som svei i lommeboken, sier Kahungu.

Men den aller dyreste gaven er nok gitt av Marcus Mosele, aka Kamelen, som ga kjæresten en bil.

GOLF: Kamelen sier at kjæresten har fått en golf i gave. Den kan for eksempel se slik ut.

– Ingenting over 400 kroner

Men hvem sier jo dyrere, jo bedre?

Når Martha Leivestad får spørsmål om dyreste julegave hun har gitt, svarer hun:

– Ingenting over 400 kroner. Eller nei, det er ikke sant! Eksen min fikk en jakke til 600 kroner. God jul! sier youtuberen.

Skuespillerdebutanten Astrid S vil ikke si hva den dyreste julegaven hun har gitt.

– Det er for flaut, sier hun.

Men den dyreste hun er fått forteller hun er ski fra foreldrene.

Rap-nykommeren Ash Olsen sier at hun er veldig dårlig på gi julegaver, så hun bare gir penger.

– Da kan de kjøpe hva de vil, ikke sant?

Så har vi de som gir gaver så eksklusive at de ikke kan settes en pris på. Lytt til Stig Brenner, tidligere kjent som Unge Ferrari:

– Den dyreste julegaven jeg har gitt? Mitt nærvær.