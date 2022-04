I RETTEN: Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift.

Politibetjenter vitnet om voldshendelse: Fant ingen tegn til skader

I 2016 anklaget Heard ektemannen for vold, og bilder av hennes skadde ansikt gikk verden over. Politiet som ankom hjemmet hennes da voldshendelsen skal ha skjedd sier i retten at de ikke så tegn til skader.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rettssaken i Fairfax County i Virginia, der Johnny Depp (58) har saksøkt ekskona Amber Heard (36) for ærekrenkelse, er inne i sin tredje uke.

Heards anklager går ut på at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Onsdag vitnet flere politibetjenter som rykket ut til parets hjem en lørdagskveld i 2016 etter at Heard beskyldte Depp for å ha kastet en mobiltelefon i ansiktet hennes.

Seks dager senere ankom Heard en domstol i Los Angeles for å søke om en midlertidig besøksforbud mot Depp.

Der dukket hun opp med et tydelig merke i ansiktet, som hun sa Depp påførte henne under en slåsskamp lørdagen før. Noen dager tidligere hadde hun søkt om skilsmisse mot ektemannen.

SKADEMERKER: Dette bildet av Amber Heard ble publisert i flere medier i 2016.

På sosiale medier la hun også ut bilde av seg selv med skader i ansiktet. I ettertid ble Depp ilagt besøksforbud mot Heard.

Bildene av Heard ble publisert i aviser verden over, også i VG.

– Nektet å gi en forklaring

Depp hadde selv forlatt huset da politiet kom den aktuelle kvelden.

– Hun nektet å gi en forklaring på hva som hadde skjedd, og på det tidspunktet observerte vi ikke noen synlige skader på henne, sa en av politibetjentene til retten over videolink.

En annen politibetjent, Tyler Hadde, sa at heller ikke han så noen skader eller hevelser på Heards ansikt eller andre tegn på at noe kriminelt hadde skjedd, men at Heard var forgrått.

– Bare fordi jeg ser en kvinne med røde kinn og røde øyne, betyr det ikke at noe har skjedd, sier han i videoen som ble spilt av i retten.

Skrev ikke rapport

Heard skal ha nektet å anmelde saken samme kveld, som endte med at politiet dro igjen.

Politiet er pålagt å skrive rapport hver gang det er mistanke om vold i hjemmet. Politibetjent Melissa Saenz forklarte at hun unnlot å skrive noen rapport den gangen, fordi hun der og da konkluderte med at det ikke var grunnlag for mistanke.

Rettssaken dekkes bredt verden over.

Depp var først ute med et erstatningskrav på 450 millioner kroner, fordi han påstår at Heard snakket usant om mishandling i et langt innlegg i Washington Post i 2018. Heard svarte med motsøksmål på dobbelt så stort beløp. Rettssaken har vært utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien.

Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.