Bernt Hulsker er borte fra Max Socials nettsider.

Bernt Hulsker ikke lenger tilknyttet managementselskapet Max Social

Bernt Hulsker er under politietterforskning for hatefulle ytringer. Mandag morgen bekrefter Max Social at han ikke lenger er tilknyttet managementselskapet.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bernt Hulsker (44) er ikke lenger å finne på nettsidene til Max Social. Han har også fjernet kontaktinformasjon til managementet i egen Instagram-bio.

– Det stemmer at Bernt ikke lenger er tilknyttet Max Social. Dette var helt udramatisk, og vi ønsker han alt godt, skriver hans tidligere Max Social-manager Vilde Kristine Darvik i en SMS til VG.

Managementbyrået, som er heleid av VGTV AS, har mange kjendiser i stallen. Disse har egne profilsider på selskapets nettside. Bernt Hulsker er ikke lenger en av dem.

Bernt Hulsker har ikke svart på VGs henvendelse mandag. Han har lenge vært tilknyttet VGTV gjennom programmer som «Ikke lov å le på hytta», «Av med masken» og «Enkel servering».

Les også Podkast-kolleger om Bernt Hulsker-oppførsel: Overhodet ikke greit Morten Ramm (43) og Martin Sleipnes (36) tar sterk avstand fra Bernt Hulskers (44) oppførsel.

Torsdag 21. april skrev TV 2 at Hulsker skal inn til avhør og at han anklages blant annet for rasistiske ytringer.

– Fornærmede er avhørt av politiet og saken er under etterforskning som hatefulle ytringer etter straffeloven § 185. Det jeg kan si om etterforskningen er at det bl.a. er naturlig å avhøre vitner som har vært til stede ved hendelsen og mistenkte i saken. Utover dette ønsker jeg ikke gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt, sier politiadvokat Marianne Aune til VG.

Tidligere samme dag fortalte dørvakten på utestedet Syng Mer til TV 2 om kvelden 9. mars da Bernt Hulsker var på VGTV-jobbfest.

Hulsker har selv beklaget oppførselen sin den aktuelle kvelden.

Dørvakten, Jwan Rasho, sa til TV 2 at han har anmeldt Hulsker etter hendelsen. Saken ble overført til hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt.

Hulsker svarte TV 2 via sin Max Social-manager Vilde Kristine Darvik:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden. Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

Max Social er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.