FIKK IKKE SPILLE: Jazzlegenden Ron Carter (t.h.) og hans medmusikere Donald Vega, Jimmy Greene og Payton Crossley på Gardermoen torsdag, mens de venter på å bli satt i karantene.

Jazzlegende satt i karantene: − Forferdelig at politikk kom i veien for kunsten

Jazzlegenden Ron Carter skulle torsdag opptrådt for fullt hus i Oslo. I stedet tilbragte 84-åringen kvelden på et karantenehotell: – Jeg er knust, sier Carter til VG.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

De fire amerikanerne i Ron Carter «Foursight» Quartet er fullvaksinert, har testet negativt og hadde innreisetillatelse til Norge i bagasjen.

De skulle være i Oslo mindre enn 24 timer. Likevel ble musikerne og manageren sendt i karantene på hotell på Helsfyr, etter at de ankom Gardermoen fra Stockholm.

– Jeg håper du forstår hvor forferdelig det føles at vi ikke kan spille for alle dem som hadde gledet seg til å høre vår musikk, sier kontrabassisten Ron Carter til VG.

Han skulle åpnet første sett med «Flamenco Sketches» av Miles Davis, som han spilte med på sekstitallet. I stedet måtte konserten på Cosmopolite Scene avlyses.

– Det er helt uvirkelig. Jeg har vært på turnéer i Europa i 40 år og har aldri hatt en dag som denne, sukker kvartettens tyske manager Frank Kleinschmidt.

LEGENDE: Ron Carter opptrer i Wien tidligere under Europa-turneen. Han er trolig verdens mest benyttede kontrabassist.

Arrangøren hadde ordnet innreisetillatelse gjennom Sjøfartsdirektoratet og lagt frem en karanteneplan for det korte oppholdet i Norge.

– Én sjåfør skulle kjøre dem mellom flyplass, hotell og scene. De skulle holde avstand til publikum og ikke ha kontakt med noen, sier Marthe Heggenhougen ved Cosmopolite.

Hun er fungerende daglig leder ved konsertstedet og vedgår at de tok en sjanse.

– Men bandet har krysset grenser i Europa uten problemer. De spiller i ett land ene kvelden, et annet den neste. Vi kan ikke ha karantene for arbeidende musikere på turné.

– Helt latterlig

Kleinschmidt og tenorsaksofonisten Jimmy Greene ble vinket igjennom på Gardermoen. Pianisten Donald Vega, trommeslageren Payton Crossley og Carter ble stanset.

– Jeg fikk ikke snakke med en overordnet, det var ikke rom for forhandlinger. Alle fem testet negativt på flyplassen. Likevel ble vi sendt i karantene, sier manageren.

Kleinschmidt sier at musikernes vaksinepass fra USA er blitt godtatt overalt i EU.

– Men av en eller annen grunn ikke i Norge. Det er helt latterlig, sier manageren.

Cosmopolite forteller at de torsdag har vært i kontakt med Helsedepartementet, Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Kulturdepartementet – til ingen nytte.

– Urimelig håndtert

– Vi er helt sjokkert over hvor urimelig denne situasjonen er blitt håndtert og at det finnes null raushet for kulturlivet i Norge. Dette må snart ta slutt, sier Heggenhougen.

Hun sier Cosmopolite hadde lagt opp til trygg gjennomføring av konserten.

På telefon fra hotellrommet sier Ron Carter på egne vegne at han virkelig er lei seg.

– Jeg kan ikke tro at jeg ikke får lov til å opptre for et publikum, bare fordi politikerne ikke vil la det skje. Hva skjedde med musikken som vårt internasjonale språk?

84-åringen sier at de han har møtt i Oslo, har vært elskverdige.

– Men det ligger en slags gjengjeldelse i luften. Fordi USA ikke lar dere komme inn under pandemien, lar ikke dere oss komme til deres land, heller, sier Carter.

– Politikk i veien for kunsten

Han sies å være den mest brukte bassisten i historien og har medvirket på nærmere 2500 innspillinger. Carter har stått på norske scener en rekke ganger.

– Det er forferdelig at politikk kom i veien for kunsten i kveld, sier jazzlegenden.

Cosmopolite Scene har betalt fullt honorar og tilbakebetaler alles billetter.

– Dette er et stort tap for oss, men enda mer for publikum. Vi hadde tilreisende helt fra Amsterdam som kom for å høre en musikalsk legende, sier Heggenhougen.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Marstad kjenner ikke konkret saken.

– Men jeg vil anta at de er satt i karantene, fordi dokumentasjonen ikke var i orden. Da spiller det ingen rolle om de er musikere og skal holde konsert, sier Marstad til VG.

Carter-kvartetten er alle fullvaksinert, men Norge godtar ikke coronapass fra USA.