FULL ÅPNING: – Nå slipper kulturen, frivilligheten og idretten endelig fri, sier kulturminister Abid Raja til VG. Dermed er det slutt på de tomme tribunene bak ham og president Berit Kjøll i Norges idrettsforbund.

Abid Raja: Full gjenåpning av kulturlivet

– Fra og med 16.00 i morgen blir det full gjenåpning av kultur, frivillighet og idrett, varsler kulturminister Abid Raja.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier Abid Raja på telefon fra Venezia der han torsdag åpnet den nordiske paviljongen under byens arkitekturbiennale.

Dermed blir det slutt på restriksjonene som har lammet større arrangementer både innen kultur, idrett og frivillighet det siste halvannet året. Det betyr:

1-metersregelen forsvinner.

Det blir ikke lenger antallsbegrensninger på store arrangementer; konserter, teatre, kinoer og fotballarenaer kan igjen fylles til randen.

Det blir slutt på faste tilviste plasser.

– Det har vært 18 svært vanskelige måneder for kulturen, frivilligheten og idretten som lever av å samle folk på store og små arrangementer, sier Raja, som nå sterkt oppfordrer det norske folk til å benytte mulighetene som gjenåpningen gir.

– Det er en både gledens dag og lettelsens sukk at vi endelig kan slippe sektoren fri, fri til å blomstre! Til å samle folk, til å være kreative. Til å spre og skape gleder. Til å igjen kunne leve av det man elsker!

Raja er imidlertid klar over at både kulturlivet, frivilligheten og idretten har blødd under pandemien, og at disse sårene ikke heles umiddelbart etter en gjenåpning.

– Selv om vi nå åpner for fullt, skal vi huske på at det vil – og kan være – vanskelig for kulturen, idretten og frivilligheten å gå tilbake til normalen. Det skjer ikke over natta. Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å være med på å ta hverdagen tilbake, sier han.

Raja håper likevel at hele Norge deler hans optimisme.

– Ordningene har reddet svært mange kulturaktører og truffet bredt. Nå på veien ut av pandemien vil jeg si at, til tross for at ordningene har vært løpende kritisert, viser tallene at ordningene først og fremst har vært svært svært vellykkede. Viljen kultursektoren har utvist, viser at optimismen er der hos sektoren, og jeg har holdt det jeg lovet, jeg har fortsatt å stille opp, det har jeg gjort hver eneste gang, minner han om.

PÅ OPPDRAG: Kulturminister Abid Raja er for tiden på offisielt oppdrag i Venezia.

Regjeringen har allerede utvidet kompensasjonsordningen for kultur, frivillighet og idrett ut året, og nå utfordrer Abid Raja den kommende kulturministeren til å videreføre hans egen innsats.

– Jeg mener at vi skal ha ordninger så lenge det er krise, også for å få bukt med de langsiktige konsekvensene av koronakrisen, og det kan tenkes det er enda lengre enn til nyåret. Det viktigste er at vi har holdt ord hele veien. Nå vil det komme ny kulturminister – vi på borgerlig side har jo tapt regjeringsmakten, så får vi se om opposisjonen klarer å innfri de store løftene de har smykket seg med.