Klar for Fifa Musti trodde på manageren sin da hun fikk vite at en av hennes låter er med på soundtracket til Fifa 22 . – Det er helt sykt å tenke på at låten er med. Jeg har selv spilt spillet siden jeg var kid liksom.

Sangen «Fuego» , som hun har laget sammen med den svenske rapperen Jelassi (23) og norsk-chilenske Gabifuego (22), er med i fotballspillet til Electronic Arts (EA). Neste side (3) Forrige side (1)

– Det betyr ikke bare mye for meg, men for brødrene mine som har spilt det hele livet , sier rapperen (20). Neste side (4) Forrige side (2)

Musti om Fifa-debut: − Jeg tenkte «Oh, fuck! Det her er litt sykt»

Selv om «Fuego» nå blir en del av et av verdens mest kjente sportspill, har den en dypere mening enn som så. Den er først fremst er en hymne for damene i hiphop som vil bane vei.

Selv er hun ihuga Fifa-fan. Hun spiller gjerne flere timer i strekk. Når hun først kommer ut fra fotballkoma, er klokken ofte fire på natten.

Fotball- og spillidenskapen kan hun takke sine fem brødre for. Av dem har hun ikke bare lært seg å bli god i konsoll, men også at Manchester United er det «riktige» laget.

Nå er brødrene så stolte at de sier til sine motstandere: «Når jeg vinner over deg, så skal låten til søstera mi spille.»

– Jeg husker en gang da jeg scoret fra midtbanen mot lillebroren min. Han mistet det helt. Han mente at jeg jukset og klagde masse.

Musti forteller at hun har spilt Fifa-spillene lenge.

– Jeg elsker Fifa, og jeg spiller det fremdeles, uansett om det er mot maskinen eller mot et menneske. Jeg blir like gira hver gang, sier artisten fra Tøyen, men som nå har flyttet inn på Frogner.

En låt for damene

Det gikk ikke helt opp for Musti at stemmen hennes skal bli verdenskjent, før EA selv annonserte alle låtene som skal være med.

– Det er dritfett. Jeg har fått spillet i forveien, og lastet det ned i går. Jeg satt og ventet på låten, også kom det.

– Jeg tenkte «Oh, fuck! Det her er litt sykt». Også gikk jeg bare videre med livet, sier Musti.

STOCKHOLM: Musti sier at sangen ble til i Spotifys studio i Stockholm.

«Fuego» er sunget på norsk, svensk og spansk. Musti tror det er grunnen den ble valgt, - fordi den var internasjonal.

– Låten skulle samle oss. Vi er jenter som rapper, og som vil utvide nordisk hiphop. Meningen bak låten er at vi skal vise folk at vi er her, og vi er i gang med å lage noe for jentene i Skandinavia, som ingen har giddet å starte på, forklarer hun.

Også artisten girl in red har fått en av låtene sine med i Fifa 22 sammen med 47 andre artister fra hele verden, ifølge 730.no.

SKIVE: De kommende planene hennes er å sitte i studio hele vinteren og fullføre et album.

Spiller GTA

Artisten mener at fotball er mer enn bare en sport.

– Jeg er veldig glad i den følelsen man får når man sitter samlet og ser på kamp. Det er veldig fint. Fotball er mer enn et spill. Det er følelser og mangfold. Man samler seg. Fotball samler folk, sier 20-åringen.

Hun har spilt fotball siden førsteklasse og elsker det.

– Spiller du noe andre spill?

– Grand Theft Auto V. Kanskje ikke så nice å si det når barn leser dette. Husk at det er aldersgrense, men det er enten GTA eller Fifa for meg, as.

FOTBALLSPILLER: Selv om Musti tidligere har spilt fotball for Lille Tøyen FK og, ifølge seg selv, Vålerenga, så er det musikken hun nå satser på.

– Er du god i Fifa?

– Jeg vil si at jeg er god. Ikke den beste, men fort mulig at jeg blir det. Jeg spiller så mye, og tiden går så fort. Plutselig har jeg sittet foran TV-en i flere timer og klokken er fire på morgenen.

Drømmer om Old Trafford

– Jeg har fulgt United siden Cristiano Ronaldo først kom og dro, og nå er han tilbake. Det er sykt. Verden er et mye bedre sted nå. Jeg er kjempefornøyd.

Hun sier at Manchester United er familielaget. Selv har hun aldri sett Ole Gunnar Solskjærs lag spille i virkeligheten.

– Har aldri sett United spille, men jeg og produsenten min Håkon, som også er «die hard» United- fan, har lovet hverandre at vi må se de spille på hjemmebane. Vi er veldig gira.

BORDTENNIS: Det er turnering hver gang de er på kontoret til managementet til Musti, forteller hun. Fotball er ikke den eneste idretten hun jager.

– Er det en stor drøm?

– Eh... Det er en av mange drømmer. Men det ligger der opp blant de største, sier hun og ler.

– Tenk at Ronaldo potensielt kan høre sangen din i Fifa?

– Tenk det! Det er sykt ass! Selv om man ikke legger merke til musikken i bakgrunnen, så vil folk alltid gjenkjenne låtene fra Fifa, - selv om de ikke forstår en dritt av hva vi sier!

