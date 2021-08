Foto: VALERIE MACON / AFP

Jennifer Aniston fyrer tilbake mot vaksinekritikken

«Friends»-stjernen går hardt ut mot dem som kritiserer beslutningen hennes om å distansere seg fra venner som ikke vaksinerer seg.

Av Hege Bellika Hansen

People skrev på tirsdag at Jennifer Aniston (52) ikke tar noen sjanser i forbindelse med coronasmitte.

Derfor har hun valgt å kutte ut mennesker i livet hennes som bevisst ikke vil vaksineres eller ikke vil fortelle om de er vaksinert eller ikke.

– Det er fremdeles en stor gruppe mennesker som er vaksinemotstandere eller bare ikke lytter til fakta. Det er en skam, sa Aniston i et intervju med InStyle.

Hun har fått mye kritikk for beslutningen i ettertid, men fredag kommer Aniston med en klar beskjed til følgerne sine på Instagram.

Hun skriver at selv om hun er vaksinert, kan både hun og andre bli smittet av deltavarianten.

– Fordi hvis du har varianten, kan du fortsatt gi den til meg, skriver hun på sin Instagramstory.

Aniston forklarer at hun ikke kommer til å bli alvorlig rammet, men at hun kan bidra til spredning.

– MEN JEG KAN gi den til noen som ikke har vaksinen og hvis helse er i fare (eller har en tidligere eksisterende tilstand) – og derfor ville jeg sette livene deres i fare, skriver hun.

– Jeg har akkurat mistet noen få mennesker i min ukentlige rutine som har nektet eller ikke avslørt (om de var vaksinert), og det var synd, sa Aniston i intervjuet med InStyle.

Aniston var tydelig på at hun synes beslutningen var utfordrende å ta.

– Det er vanskelig fordi alle har rett til sin egen mening – men mange meninger føler seg ikke basert på noe bortsett fra frykt eller propaganda, sa hun videre.

Fredag skrev VG at over 100.000 mennesker er registrert med coronasmitte i USA i løpet av et døgn. Det er det høyeste tallet på et halvt år.

Det er særlig den mer smittsomme deltavarianten som driver fram smittebølgen i delstater med lave vaksinasjonsrater.

Den siste uka er det i gjennomsnitt registrert over 95.000 tilfeller per dag, melder Reuters. Tallet er blitt femdoblet på mindre enn en måned.