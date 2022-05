NYFORELSKET: Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup smiler begge bredt. VG har fått tillatelse av statsråden til å bruke bildet.

Jan Christian Vestre har fått seg kjæreste

Næringsministeren har funnet kjærligheten med den 32 år gamle arkitekten Viktoria Millentrup.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Viktoria og jeg har det helt topp sammen, livet smiler og jeg forsøker å ikke snakke om eksport og grønn industri med henne hele tiden, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en e-post til VG.

Millentrup er 32 år gammel og jobber som arkitekt i BIG.

Hun var prosjektleder for tegningen av Vestres nye fabrikk, The Plus. Fabrikken ble ferdig denne våren.

Torsdag la Vestre ut flere bilder av seg selv med sin utkårede på Instagram - etterfulgt av et hjerte.

Han ble gratulert av både kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere nestleder Hadia Tajik (Ap).

1 / 4 OMFAVNER: Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup i kjærlig omfavnelse. OSLO: Viktoria Millentrup og Jan Christian Vestre gående på vei mot Aker Brygge i Oslo. NYTT PAR: Viktoria Millentrup og Jan Christian Vestre. KJÆRESTER: Jan Christian Vestre bekrefter at han og Viktoria Millentrup er et par. forrige neste fullskjerm OMFAVNER: Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup i kjærlig omfavnelse.

Beholdt eierskap

Vestre ble utnevnt til næringsminister av statsminister Jonas Gahr Støre i oktober i fjor.

Vestre beholdt eierskapet på 70 prosent i familiebedriften, men har opplyst at han ikke har noen aktive roller i selskapet mens han er næringsminister.

Vestre AS ble etablert i Haugesund i 1947. Firmaet produserer utemøbler og eksporterer mye internasjonalt.

Selskapet har blant annet laget møbler som står på Aker Brygge i Oslo og Times Square i New York.