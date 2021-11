NYBAKT MOR: Tidligere blogger Therese Nielsen (26) med sin datter på armen. Nielsen er åpen om at det ikke bare har vært lett å bli mor.

«TCMN» forteller om bekymringsmeldingen

Den tidligere bloggeren Therese Nielsen (26) delte på Instagram at det var tøft å bli mor. Så ble hun kontaktet av barnevernet.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Therese Charlotte Margrethe Nielsen blogget i mange år under navnet «TCMN». I august i år ble hun mor til en liten jente. Møtet med foreldrerollen ble tøffere enn Nielsen var forberedt på.

– Jeg gledet meg til å få kroppen min tilbake etter graviditeten, men har jo nå «mistet» livet mitt da alt er satt på pause i denne tiden, skrev Nielsen i et innlegg hun delte på Instagram hvor hun har 200.000 følgere.

Hun omtalte hverdagen som en «eneste stor grøt av amming, bleieskift, for lite søvn og babygråt».

Flere ganger delte Nielsen åpenhjertig om hvordan hun opplevde det å bli mor. Det reagerte noen av følgerne hennes på.

– Jeg ble kalt inn til møte på bakgrunn av en bekymringsmelding basert på mine uttalelser, og melderen hadde vridd om på alt jeg hadde sagt på Instagram, forteller Nielsen til VG.

Ifølge Nielsen ble det opprettet en undersøkelsessak med hjemmebesøk og innhenting av opplysninger.

– Det opplevde jeg som en unødvendig stressfaktor i en tid hvor man har fått et helt nytt liv over natten.

For Nielsen ble hendelsen også en bekreftelse om hvor tabu det er å være åpen om slike følelser.

Opplever også mye støtte

Nå synes hun det er godt å være ferdig med saken, som hun delte på Instagram at ble henlagt.

– Samtidig er jeg glad for at det skjedde, fordi jeg fikk belyst noe som virkelig burde snakkes om slik at andre kan være forberedt på de følelsene.

Det sier Nielsen at hun selv ikke var. Men etter at hun åpnet opp om følelsene sine i stedet for å sitte med dem alene, har hun også fått mye støtte av følgerne sine.

– Mange har takket meg for å dele og sette ord på det de også følte, men ikke turte å være åpne om, sier Nielsen til VG.

Hun opplever det fremdeles som litt utfordrende å være mamma.

– Jeg vil si at dagene er litt mer forutsigbare, babyen har blitt mer selvstendig og fått mer personlighet.

Det er ikke lenger bare gråting og amming som gjelder i det ferske babyhjemmet.

– Det er veldig fint når babyen smiler fra øre til øre i det hun ser mammaen sin.

VG har spurt barnevernet i Tromsø om hendelsen. Enhetsleders for barnevernet i Tromsø, Kim Vangberg sier til VG at de ikke uttaler seg i enkeltsaker.

Vanlig og naturlig

Lena Yri Engelsen er generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager, som jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. Hun uttaler seg ikke direkte Nielsens sak, men sier litt om møtet med å bli mor på et generelt grunnlag.

– Det er klart at overgangen til å bli mor, vil ha sine «ups and downs». Det er vanlig og naturlig.

Engelsen legger til at mange nye mødre kjenner på ensomhet og overveldede følelser, og at det ikke er rart.

– Derfor er det så viktig at vi mammaer ikke dømmer, men støtter hverandre i denne sårbare tiden.

Psykiske utfordringer er den vanligste komplikasjonen som oppstår som følge av en graviditet og etter fødsel, opplyser Engelsen. Hele 1 av 6 kvinner kjenner på psykiske utfordringer i perioden 1001 dager, som er tiden fra befruktning til barnet er to år.

Landsforeningen 1001 dager setter pris på at flere mødre deler om sine erfaringer på godt og vondt.

– Dessverre er det en del stigma knyttet til det å ha det vanskelig i en tid der det forventes at man er lykkelig.

Ifølge Engelsen er mange foreldre redde for åpne seg i frykt for at noen skal tro de er en dårlig forelder, eller at barnevernet vil ta fra dem barna.

– Sosiale medier har mange positive sider men også en del negative. Åpenhet bidrar til å minske avstanden mellom oss mennesker. En av våre hovedoppgaver som forening er å øke kunnskapen rundt dette.