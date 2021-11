LANDLIG: Kunstverket fremstiller kvinner som høster hvete i åkeren. Bønder som jobber i åkeren var et veldig vanlig motiv i tiden, sier kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Walann Hansen.

Nazi-konfiskert Van Gogh-kunstverk solgt for 311 mill.

Akvarellen har ikke vært stilt ut siden 1905. I mellomtiden har det vært beslaglagt av nazistene og skiftet eiere et utall ganger. Nå er verket solgt for det som er en rekordsum for et av Van Goghs papirarbeider.

Av Eirik Wichstad

Etter å ha vært utenfor offentlighetens radar i nesten et århundre, gjorde van Van Gogh-maleriet «Meules de blé» (hvetekornstakk) seg på nytt gjeldende i kunstverdenen.

På en auksjon i New York ble akvarellen solgt for 311 millioner kroner.

Det kaster lys over verkets lange og turbulente historie.

Dyreste papirarbeidet

Akvarellen som er solgt, avbilder en scene fra innhøsting av hvetekorn hvor kvinner arbeider på åkeren i Arles i Frankrike.

– Dette er jo en akvarell, et papirarbeid. Jeg mener å ha lest at dette er den høyeste prislappen for et papirarbeid fra Van Gogh. Ofte er det olje på lerret som går for de høyeste summene, sier kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Wallann Hansen.

Van Gogh malte bildet i 1888 etter at han hadde trukket seg tilbake til en roligere tilværelse på den franske landsbygda på grunn av dårlig helse.

«Meules de blé» er bare en av flere malerier med innhøsting som tema han skapte i løpet av denne perioden.

– Dette motivet som nå er solgt, er en type som var populær blant andre samtidige kunstnere. Bønder som jobber i åkeren var et veldig vanlig motiv i tiden.

HØYDEPUNKT: Vibeke Walann Hansen beskriver «Meules de blé» som et høydepunkt i kunstnerskapet til Van Gogh fra den tiden han bodde på landsbygda.

Ifølge Walann Hansen er det sammensatt hvorfor verkene til Van Gogh fortsatt fascinerer. Etter hennes syn dreier det seg om en kombinasjon av kunsten og personen.

– I bunn og grunn er det et flott kunstverk, sier hun om «Meules de blé».

– Det er fine farger, fine motiver og spennende kunst. Men også personen Van Gogh fascinerer. Han er et eksempel på en kunstner som fikk suksess etter sin død, sier hun.

I tillegg har man en god del brevkorrespondanse mellom ham og broren og andre kunstnervenner. Walann Hansen nevner også at han var innlagt på psykiatrisk sykehus en tid, og døde ung da han tok sitt eget liv i 1890.

Dømt «laverestående»

På tross av fredfulle scener på bildet, har verket en trøblete historie. Opprinnelig tilhørte det Van Goghs bror, Theo, og skiftet senere eier før det ble kjøpt av Max Meirowsky, en tysk-jødisk industrialist, i 1913, ifølge CNN.

Etter nazistenes maktovertagelse i Tyskland ble Meirowsky utsatt for antisimettisk forfølgelse. Han ble tvunget til å flykte og overlot maleriet til en tysk kunsthandler i Paris, ifølge auksjonshuset Christie’s.

«Meules de blé» havnet i eierskap hos Miriam Caroline Alexandrine de Rothschild som selv flyktet til Sveits etter utbruddet av andre verdenskrig. Under okkupasjonen av Frankrike plyndret nazistene Rothschild-samlingen, og tok med seg dette og andre malerier.

I 1941 ble maleriet overført til Jeu de Paume, et museum som av nazistene ble brukt til å lagre og stille ut kunstverk som var dømt «laverestående», eller andre konfiskerte kunstverk.

Ifølge Christie’s havnet maleriet så i en privat kunstsamling i Østerrike. I 1978 ble maleriet ervervet av Wildenstein og Cos galleri i New York, og kjøpt av oljemagnaten og kunstsamleren Edward Lochridge Cox. Nå ble bildet solgt i en auksjon holdt av Christie’s.

Sist gang maleriet ble sett i offentligheten var da det ble stilt ut som del av en større Van Gogh-utstilling på Stedelijk Museum i Amsterdam i 1905.