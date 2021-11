LUKKET: Selv om han snart er 70 har ikke Jan Eggum knekket koden med å holde øynene oppe når man tar bilder.

Albumanmeldelse Jan Eggum «Hold ut, hold på»: Ungdommelig gamling

70 år og 24 album ut i livet er Jan Eggum som tilværelsen han beskriver: Varierende, men egentlig ganske greit.

Av Tor Martin Bøe

«Alle sanger handler om deg» er en samling personlige og vilt begeistrende musikkessays av bergenseren Sondre Lerche. Det kunne like gjerne vært tittelen på flere, om ikke samtlige, av Jan Eggums album.

Tittelåten her er essensen av Eggums mytefortelling om seg selv: En mann som reiser overalt med gitaren. Som spiller for varierende mengder publikum. Der popularitetskurven er stabil, men ikke særlig bratt. En oppmuntring til de som holder på uten å helt virkelig slå gjennom.

Muligens en hilsen til nettopp slike som Sondre Lerche i linjen «du blir allemannseie om tretti år».

Uansett en blanding av nydelig satire og oppmuntrende resignasjon som bare denne tilbakelente og langhårete, snart 70 år gamle og selverklærte hypokonderen kan levere.

Her trekker han ut og fram fortellinger om tvilende kjærlighet, varierende sorg og generelle uenigheter i forhold som halter avgårde.

Det er tekster som til dels fungerer like godt, eller faktisk bedre, som lest lyrikk. De milde, meget godt spilte - men ikke alltid like spennende melodiene og arrangementene føles til tider unødvendige.

Eggum framstår som vel så nysgjerrig på livet og kjærligheten som da han debuterte for nærmere 50 år siden. Visene tynges verken av bedrevitende livsvisdom eller resignasjon.

Snarere er de nesten besynderlig ærlige rundt hvordan mann (69) kan være like usikker og klønete som mann (24): «Det e visst bare en fyr du e glad i, og det e visst meg», som han synger så stemmen nesten sprekker på åpningslåten «Glad i».

Geir Luedy, nå mer kjent som manageren til internasjonale storheter som Aurora og Sigrid, har produsert nok en gang. Sist tok han med Eggum til bossanova og Brasil på Rio (2015). Denne gangen har de bare dradd til Oslo. Man aner en ryddig trygghet mellom artist og produsent. En lun stabilitet som gjør at man tidvis skulle ønske noen kom inn og røsket litt opp i begge to.

Samtidig som man må anerkjenne at det er nettopp slik dette skal være. Yngve Sætre gjorde for meg Eggum mer passende moderne på «Alt, akkurat nå» (2018). Det hadde vært interessant å høre hva han kunne gjort med disse låtene.

Sannsynligvis kommer svaret på det vanskelige 25. albumet.