KONSERT: Harry Styles kommenterer Oslo-skytingen som fant sted 25. juni. Her under NBC's «Today»- show i mai.

Harry Styles om Oslo-skytingen: − Jeg vil at dere skal vite at jeg er veldig lei meg

Harry Styles (28) kommenterer masseskytingen i Oslo som tok livet av to personer og skadet flere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artisten, skuespilleren og moteikonet Harry Styles er for tiden på sin «Love On Tour»-turne, og spiller fredag kveld for en fullstappet sal på Telenor Arena på Fornebu.

Under konserten skal han ha uttalt seg om skytingen som rammet London Pub, et kjent utested for homofile, og den lille musikkbaren Per på Hjørnet den 25. juni.

Har du bilder eller videoer? Tips VGs journalist eller VGs tipsportal 2200@vg.no

På Twitter viser en video fra det som kan se ut er fra Telenor Arena at Styles drar frem et stort Pride-flagg og sier:

– Jeg er godt klar over at dette betyr mer for dere enn det noen gang har gjort før.

– Jeg vil at dere skal vite at jeg er veldig lei meg. Jeg håper dere føler dere trygge her med hverandre. Det jeg er mest stolt av er å kunne få lov å spille for en så elskverdig gjeng hver kveld.

Dagbladet omtalte saken først.

Den 28 år gamle artisten oppfordrer også fansen, selv i de mørkeste tider, å spre mer kjærlighet, gjøre det lille ekstra for noen og være snill mot hverandre.

– Jeg lover dere at det vil gjøre en forskjell, fortsetter han.

– Dette rommet av mennesker er fremtiden. Jeg elsker dere så mye.

Styles har over 74 millioner månedlige lyttere på Spotify. 28-åringen var tidligere medlem i boybandet One Direction, men har slått seg stort opp som soloartist og skuespiller etter at bandet ga seg.