KONSERT: Harry Styles kommenterer Oslo-skytingen som fant sted 25. juni. Her under NBC's «Today»- show i mai.

Harry Styles om Oslo-skytingen: − Elsk den dere elsker

Harry Styles (28) kommenterer masseskytingen i Oslo som tok livet av to personer på Telenor Arena.

Artisten, skuespilleren og moteikonet Harry Styles er for tiden på sin «Love On Tour»-turne, og spiller fredag kveld for en fullstappet sal på Telenor Arena på Fornebu.

Under konserten skal han ha uttalt seg om skytingen som fant sted i Oslo sentrum den 25. juni:

– Aldri vær redd for å være den dere er. Elsk den dere elsker. Jeg elsker dere, skal Styles ha sagt fra scenen melder Dagbladet.

Styles har over 74 millioner månedlige lyttere på Spotify. 28-åringen var tidligere medlem i One Direction, men har slått seg stort opp som soloartist og skuespiller etter at bandet ga seg.

