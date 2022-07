KJENDIS-DUO: Stjernene møtes i MrBeasts siste video

Ødela MrBeasts siste stunt

24 år gamle «MrBeast» klarte ikke å fullføre det som omtales som hans vanskeligste utfordring noensinne.

Amerikanske Jimmy «MrBeast» Donaldson (24) har de siste årene gjort stor suksess på YouTube med ambisiøse og dyre utfordringer. Han har også gjenskapt flere store konsepter på sin raskt voksende kanal.

Ingen mat på 30 dager

Youtuberen skaper overskrifter nok en gang, med det han selv omtaler som sin «vanskeligste» utfordring noensinne.

I den nyeste videoen, som allerede har fått over 20 millioner visninger på litt over to dager, forsøker 24-åringen å ikke spise noe på 30 dager. Straffen for å ikke klare stuntet er at han må barbere hodet.

Under kontinuerlig medisinsk tilsyn, levde MrBeast sin travle kjendis-hverdag som vanlig. 24-åringen holdt blant annet foredrag og deltok i flere videoinnspillinger på tom mage.

Han besøkte også den gjenskapte sjokoladefabrikken, som nå er under oppbygging.

Avbrutt av Gordon Ramsey

Den langvarige fasten tok slutt etter hele 14 dager. Det var ikke hvem som helst som satte en stopper for utfordringen.

Kjendiskokken Gordon Ramsey, som selv filmet en video i det som ser ut som MrBeasts studio, klarte å friste 24-åringen med et nystekt frokostsmørbrød.

UTEN MAT DUGER YOUTUBEREN IKKE: Kjendiskokken Gordon Ramsey satte stopper for MrBeasts nyeste utfordring.

MrBeast klarte ikke å motstå fristelsen og ble straffet med å få hodet barbert.

Dette er ikke første gang kjendisene møtes. Ramsey og Donaldson har møttes flere ganger før og har nylig inngått et langvarig samarbeid, ifølge MrBeast på Twitter.

MrBeast er blant verdens største på YouTube, med over 95 millioner abonnenter og 16 milliarder visninger. Tidligere i år nådde han over 40 millioner visninger ved å gjenskape konkurransene fra Netflix-suksessen «Squid Game». 24-åringen troner også øverst på inntektstoppen til Forbes.