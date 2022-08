ENDRER TEKSTEN: Beyoncé skal endre teksten på sin nye låt «Heated», etter å ha mottatt sterke reaksjoner på et ord som er brukt i teksten.

Beyoncé spiller inn låt på ny etter kritikk om støtende innhold

Beyoncé skal spille inn en av sangene på sitt ferske album «Renaissance» på nytt, etter å ha mottatt sterk kritikk mot ordbruk i teksten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Beyoncé slapp sitt splitter nye album fredag 29. juli. Albumet har blitt godt mottatt av mange, men én sang har vekket harme blant deler av lytterne.

I sangen «Heated», synger popdronningen linjene «spazzin’ on that ass, spazz on that ass». Bruken av ordet «spaz» har blitt hardt kritisert fordi det kan bli brukt støtende mot personer med funksjonsnedsettelser. Artisten Drake har vært medforfatter på sangen.

Det skriver flere medier.

Kritikken handler blant annet om at ordet er brukt nedverdigende mot personer med spastisk cerebral parese.

Aktivist: – Føles som et slag i ansiktet

Beyoncés presseteam har bekreftet at teksten skal endres flere medier, og har kommet med en uttalelse om at «ordet, som ikke er brukt med vilje på en skadelig måte, skal erstattes».

«Spaz» er et slanguttrykk som refererer til spasmer. Spasmer er ufrivillige muskelsammentrekninger.

Blant annet har aktivisten Hannah Diviney skrevet en kommentar i The Guardian om Beyoncés bruk av ordet, og har tvitret at det «føles som et slag i ansiktet for meg, funksjonsnedsatte i samfunnet og fremgangen vi prøvde å gjøre med Lizzo.»

Lizzo i samme situasjon

Dette skjer et par uker etter at Artisten Lizzo fikk lignende kritikk i juni. Artisten brukte samme ord som Beyoncé nå kritiseres for, i sangen «Grrrls» på hennes siste album «Special».

Hun valgte også å endre ordbruken i låten, og skrev følgende på sosiale medier i etterkant:

– La oss gjøre én ting klart: Jeg har aldri lyst til å promotere nedsettende språk.

Senere sa Lizzo at hun var stolt over å ha «tatt skrittene for å lytte og iverksette tiltak».