TRØBBEL: Runar Søgaards fengselsopphold får stadig ny oppmerksomhet.

Runar Søgaard har fått ny advarsel i nytt fengsel

Etter å ha blitt flyttet til en ny og strengere soningsanstalt, har 54-åringen fått en ny advarsel fra den svenske Kriminalomsorgen. – Ren løgn, er ifølge vedtaket Søgaards beskrivelse av det han beskyldes for.

Det skriver Aftonbladet.

Avisen viser til et skriftlig vedtak fra Kriminalvården, som kriminalomsorgen i Sverige heter.

Av vedtaket fremgår det at Søgaard har mottatt en advarsel for å ha forsøkt å påvirke ansatte og beslutningstagere til å prioritere hans problemstillinger bak murene.

Ifølge vedtaket har Søgaard uttalt at det dreier seg om en misforståelse.

– Jeg har ikke vært ubehagelig mot noen ved denne institusjonen. Det er ren løgn. Dette er skummel lesning, siteres Søgaard på fra et avhør datert 31. mai.

«Tilhører toppsjiktet»

I januar ble det kjent at Søgaard skulle flyttes til et fengsel med høyere sikkerhet, under to måneder etter at han startet sin ett år og åtte måneder lange soning for skatteunndragelse og bokføringsbrudd. Da hadde han fått fem advarsler.

Kriminalvården påpeker at en pårørende skal ha ringt og truet med å kontakte media dersom ikke Søgaards saker blir tatt hånd om umiddelbart.

I avhør skal Søgaard ha gitt uttrykk for at han «tilhører toppsjiktet når det kommer til kommunikasjon og retorikk», og påpekt at han har fått diplom for dette, noe som ikke falt i god jord hos ledelsen ved anstalten der nordmannen soner nå.

Han skal ha blitt informert om at institusjonen aldri behandler noen annerledes. Likevel skal presset ha fortsatt.

– Total mangel

I vedtaket heter det videre at Søgaard mener at de nye soningsforholdene gjør det vanskeligere for ham å holde kontakten med pårørende.

– Siden jeg kom hit har det vært en total mangel på å kunne opprettholde kontaktene jeg trenger å ha kontakt med utad, skal han ha sagt.

Avisen skriver at Søgaard avviser å ha forsøkt seg på ulovlig påvirkning, og mener det hele dreier seg om en misforståelse.

Han har angivelig sagt at han forsøkte å være informativ og bare påpekte vennlig at en telefon han ønsket å ta var viktig, da flere personer var involvert.

Like fullt skal han nå ha fått advarsel for å ha forsøkt å påvirke beslutningstagere i deres yrkesutøvelse.