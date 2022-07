Festkongen avsluttet livet i Sveits: – Jeg er ikke redd for noe

Mark Fleischman (82) levde et grenseløst festliv med eliten i New York. Men nå er festen over for utelivskongen: – Finnes ingen skam i det jeg skal gjøre.

Mark Fleischman (82) hadde bestemt seg for å avslutte livet sitt.

Kona Mimi forsøkte først å snakke ham fra beslutningen.