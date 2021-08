ALLE SAMMEN NÅ: Ensemblet i «Mamma Mia!» på Folketeatret.

Musikal-anmeldelse «Mamma Mia!»: Here we go again

Gamle sanger om igjen. De vil sikkert mange høre.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Mamma Mia!»

Folketeatret, Oslo

Publikum: 700 (fullt)

Musikk og sangtekster: Benny Andersson og Björn Ulvaeus

Manus: Catherine Johnson

Norske sangtekster: Ingrid Bjørnov

Norsk manus: Atle Halstensen

Musikalsk leder: Bendik Eide

Koreografi: Steffen H. Frederiksen

Regi: Frode Gjærløw

Med: Karoline Krüger, Siren Jørgensen, Siw Anita Andersen, Kåre Conradi, Thomas Numme, Ingar Helge Gimle, Ulrikke Brandstorp, Thomas Wesley Brasel

Det må være greit å satse trygt etter en lang vandring i pandemi-ørkenen. Og det blir ikke mer trygt enn «Mamma Mia!». Jukeboks-musikalenes jukeboks-musikal, først satt opp i London i 1999, deretter i Norge ti år senere, i 2009.

Dette stykket «IP» («intellectual property») – eller intellektuell eiendom, som vi godt kan kalle det på norsk – blir sikkert spilt i minst 260 forskjellige land i kveld, og dro utvilsomt inn like mange fantasillioner til eierne, hovedsaklig komponistene Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, bare i inneværende uke.

MODERLIG: Karoline Krüger og Ulrikke Brandstorp i «Mamma Mia!».

Alle kjenner historien i ABBA-musikalen. Men den er kort, så vi kan godt ta den igjen.

Det handler om 20 år Sophie (Brandstorp) som vil gifte seg med sin hjertes kjære Sky (Wesley Brasel). Hippie-moren hennes, Donna (Krüger), hadde en promiskuøs periode tilbake i de glade «fri kjærlighet»-dagene, og det er uklart hvem Sophies – prikk prikk prikk – biologiske far er.

Det kan være den kjekke Sam (Conradi). Det kan være den anspente Harry (Numme). Det kan være den macho Bill (Gimle). For å være på den sikre siden har Sophia bedt dem alle om å komme i bryllupet. Itteno’ knussel. Hun har ikke sagt noe til mor, ei heller mors venninner fra back in the day. Farse og forviklinger følger.

FARSE!: Thomas Numme og Karoline Krüger i «Mamma Mia!».

«Mamma Mia!» er dårlig komedie og enda dårligere drama, et konsentrat av alle de svakeste romantiske komediene som finnes. Det betyr lite, all den tid «Mamma Mia!» har sangene. Sanger så gode at ikke-vokalister og ikke-dansere som Pierce Brosnan, Meryl Streep og Stellan Skarsgård kom levende unna den massivt suksessfulle filmatiseringen fra 2008 (og oppfølgeren som kom ti år senere).

Ulrikke Brandstorp kan både synge og danse. Hun kan også utstråle den storøyde ungpike-naiviteten som rollen som Sophie krever. Man forbinder Karoline Krüger med noe mer edelt og prektig enn den vulgære buskisen i dette materialet, fullt som det er av sexvitser så blaute at de stadig vekk drukner. Men skal si hun synger mer betagende enn Streep, ikke minst i paradenummeret «Vinneren tar alt» («The Winner Takes It All»), og at hun finner varme i rollens mer moderlige aspekter.

THE DONNAS: Siren Jørgensen, Karoline Krüger og Siw Anita Andersen i «Mamma Mia!».

Du er vanskelig å slå ekspertise og lang og tro tjeneste, så det er ikke så overraskende at de tyngste skuespillerne bidrar med det meste av det beste av – nettopp – skuespillet. Kåre Conradi og Ingar Helge Gimle har pondus og komisk timing. Siren Jørgensen og Siw Anita Andersen er begge glimrende som Donnas mer eller mindre lettlivede venninner. Førstnevnte gjør sin beste Joanna Lumley i rollen som Tanya. Den er veldig god. Og det er en uforbeholden glede å se sistnevnte brekke seg i liksom-avsky.

Mye talent, og de spiller på forskjellige typer strenger. Men glem ikke de ordentlige, skikkelige, profesjonelle danserne. «Mamma Mia!» får en annen, mer oppjaget puls hver gang de entrer scenen. Jeg skulle egentlig ønske at det skjedde litt hyppigere.

SLIPP DANSERNE LØS, DET ER MUSIKAL: Ensemblet i «Mamma Mia!» på Folketeatret.

Lyd, lys, scenografi, kostymer (platåsko, paljetter) – alt fungerer som det skal, og er sikkert skreddersydd etter malen som den intellektuelle eiendommen krever. Det sier seg selv at forestillingen er fargerik som en discokule. Jentevorspielet som har tatt bussen inn til byen for å få meg seg litt kultur, vil dessuten sette pris på at det er mange halvnakne mannfolk av Chippendales-kaliber på scenen.

Alt dette, all denne innsatsen, hadde vært fullstendig forgjeves om det ikke var for sangene. De er både cheesy og sublime, ytterst velkjente og uhyre slitesterke. Uansett hvor mange ganger du har hørt dem, er det umulig å beklage at du nå hører dem igjen.

De burde strengt tatt vært «utspilte» for minst et par tiår siden. Men det har ikke skjedd. 45 år etter at den først så discotekgulvets lys, er det umulig å ikke bli våt i øyekroken hver gang det gloriøst bittersøte, sentimentalt euforiske og ett hundre prosent perfekt komponerte refrenget i «Dancing Queen» slippes løs.

HAPPY ENDING OG GOOOD STEMNING: Thomas Wesley Brasel og Ulrikke Brandstorp i «Mamma Mia!».

Så idiotsikker er den, at den synges to ganger. Til slutt blir «Mamma Mia!» nesten like mye en konsert som en musikal, med publikum stående på beina under de siste 10 minuttene.

Blir en slager, dette her – atter og igjen og nok en gang. Om vi tolker dagens nyhet riktig, vil den i løpet av høsten få drahjelp av en splitter ny ABBA-låt også.