GLEDER SEG: Bjarte Tjøstheim, Steinar Sagen og Tore Sagen gleder seg til å komme i gang med podkast-produksjon.

«Radioresepsjonen» endrer navn til «Papaya»: − Må bevise at vi fortsatt kan levere

«Radioresepsjonen»-trioen er tilbake med podkasten «Papaya», og avslører detaljer rundt det nye konseptet. Men trioen er taus om hvor mye de fikk betalt for å forlate NRK.

Publisert: Nå nettopp

I mars ble det kjent at Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim slutter i NRK, og er ferdig med å lage «Radioresepsjonen».

Nå er det nye konseptet klart, og mandag 6. september lanserer de podkasten «Papaya».

– Det var et navn vi vurderte i sin tid da vi startet «Radioresepsjonen». Så nå kan vi endelig få brukt det dumme og teite navnet, sier Steinar Sagen.

– Det var jo en anerkjennelse vi gjorde, at når vi skulle finne et nytt navn så skulle det ikke være rått og kult. Rått og kult varer bare et par uker. «Papaya» er litt som fruktens aubergine, sier Tore Sagen.

– Så ingen stor mening bak?

– Nei nei nei, minst mulig, sier Bjarte Tjøstheim.

SPENT: Bjarte Tjøstheim sier det er spennende å være en del av storsatsingen til Schibsted.

– Godt betalt

– Hvordan blir dette da?

– Vi håper jo, og tror, at det blir tatt godt imot. Da det ble kjent at vi forlot NRK for å komme hit, var det mye «jaså, nå går dere for penger ja». Men for oss er egentlig litt uviktig hvor vi er, så lenge vi får være sammen, og gjør det vi gjør, sier Steinar.

Trioen har allerede innrømmet at noe av motivasjonen til overgangen var knyttet til økonomi.

– Det er godt betalt, sier Tore, for Steinar legger til at det er bedre betalt enn NRK.

– Hvor mye?

– Nei det er hemmelig og kontraktsfestet, sier Tjøstheim.

Tidligere i år ble det kjent at Schibsted satser stort på lyd, og at profiler som Herman Flesvig, Mikkel Niva og Harald Eia blir alle en del av satsingen.

Og det er altså Tore, Steinar og Bjarte som er først ut av «NRK-gjengen».

TILBAKE: «Radioresepsjon»-gutta sier de føler på en annen motivasjon enn tidligere.

– Vi synes det er kjempespennende, ellers hadde vi aldri vært med på dette. En ting er penger, men det er også gøy og motiverende å være med på en så tung og stor satsing med langvarige ambisjoner, sier Bjarte.

– Vi var jo faktisk det første radioprogrammet som ble lagt ut som podkast i sin tid i 2006. Så det er jo gøy å se hvor stort dette mediet har blitt 15 år senere, sier Steinar.

– Bør koste penger

– Men denne storsatsingen. Tror dere det kan være noen negative sider til den?

– Jeg sammenligner det som Schibsted gjør med Netflix, og at Schibsted nå lager sitt Netflix for podkast. På TV har jo det bare ført til at det blir produsert sinnssykt mye mer. Det eneste minuset er at man noen ganger får for mye å velge mellom, men noen elsker jo det, sier Bjarte.

I stedet for at innholdet deres blir tilgjengelig gratis, vil «Papaya» finnes eksklusivt hos PodMe, hvor prisen er 79 kroner i måneden for et premiumabonnement.

– Jeg tror vi også kan hjelpe folk å forstå det bør koste penger for godt innhold, og at det kanskje fører til enda bedre kvalitet på sikt. Det jo den retningen alt går, så jeg tror bare det var et tidsspørsmål før dette skjedde, sier Steinar.

– Terskelen har jo også blitt lav for å tegne nye abonnement. Selv har jeg så mange abonnent at jeg har mistet helt kontrollen, sier Tore.

– Men det er jo kanskje ikke alle som har råd til det?

– Det er jo selvfølgelig ulempen med det. Men det er en avveining man får ta om hva man vil ha.

Slik blir den nye podkasten

Og nå håper de altså å få med seg lytterne til å høre på «Papaya».

De bekrefte at de ikke har et mål om å lage noe helt annet enn gode gamle «Radioresepsjonen», bare med litt nye elementer.

– Masse blir gjenkjennbart, sånn som «innboksen». Så blir det nye ting som jeg er spent på. I «Dønn ærlig» skal vi være veldig åpne og ærlige om plusser og minuser med hverandre – mest minuser, sier Bjarte.

FORTSETTER SOM FØR: Trioen sier de ikke har et mål om å endre innholdet i podkasten.

– En slags roast, men uten humor. Humoren skal komme av seg selv, sier Tore.

– Men «No need to worry». Når vi setter oss ned for å prate i studio så er det ikke så mange andre måter det kan komme ut på, sier Tore.

De føler likevel på en annen motivasjon enn tidligere.

– Selv om vi skal lage det samme, så føler jeg at vi er mer skjerpet. Vi er på et nytt sted, og må bevise at vi fortsatt kan levere. Da vi var i NRK var det litt sånn slentrete. Det er det ikke nå, sier Steinar.

– Et slags press

– Også er det litt fetere stil her i Akersgata. Det går jo litt raskere her nede, sier Tore før Steinar skyter inn igjen:

– Ikke brenn noen broer nå, Tore.

«Papaya» skal fra 6. september publiseres reklamefritt tre dager i uken, og være et helårskonsept.

– Episodene slippes samme dag som de produseres. Selv om vi ikke er et så dagsaktuell show, så er det likevel noe deilig med at folk kan relatere til ting som er aktuelt, det føles bedre, sier Tore.

– Føler dere på noe press?

– Ikke på ordentlig. Men når jeg ser det utenfra, og ser hele den satsingen så skjønner jeg at det er et slags press. Men jeg kjenner det ikke på kroppen, jeg tenker vi bare skal lage det vi alltid gjør, sier Steinar.

For ordens skyld: VG er en del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.