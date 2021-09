– Det gjorde så vondt For to år siden gikk Jennie Sofie Lie Pickl (20) gjennom en vond kjærlighetssorg . Nå åpner hun opp om hva hun gjorde for å komme over det. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 07. september, kl. 07:43 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg var sammen med en gutt som var tre år eldre enn meg . Han gikk på videregående og var russ, mens jeg var 16 år. På den tiden synes jeg det var stas , forteller hun.

Etter to år i forholdet, begynte hun å se små tegn til at noe ikke var som det skulle. Hun oppfordrer andre til å ikke ignorere det dersom kjæresten begynner å oppføre seg annerledes. Sveip opp for å lese hva hun gjorde med situasjonen.

Jennie Sofie om kjærlighetssorgen: − En enorm uro

– Du kan være på bunn, men hvis du klarer å snu det til noe bedre så kan det bli helt fantastisk, sier Jennie Sofie om kjærlighetssorgen.

Hun forteller at hun synes det var spesielt vondt på slutten av forholdet fordi hun ikke fant ut av hva som var galt.

– Jeg gikk med en stor klump i magen. Det var en enorm uro. Og da tenkte jeg «hva er galt med meg?».

Hun tok det opp med den daværende kjæresten, men fikk ikke noe svar. Litt senere gjorde han det slutt med henne på grunn av manglende følelser, noe hun synes var vondt.

20-åringen valgte å dele bruddet med flere hundre tusen følgere på sosiale medier. I ettertid har hun også delt andre vanskelige perioder og tatt til orde for å stå opp for seg selv.

– Sosiale medier har mye av skylden for at jeg klarte å dele sorgen offentlig. Jeg kjenner jo ikke de 300.000+ menneskene, men jeg står ikke på en scene der alle de kikker opp på meg. Det er liksom bare meg og kamera.

INFLUENCER: Jennie Sofie har jobbet som Influencer i mange år. VG har fått tillatelse til å publisere bilder fra hennes Instagram-konto.

Hun var bare 13 år da hun startet med sosiale medier og følgerne begynte å strømme på.

– Jeg har vært vant til å eksponere meg, og jeg har aldri hatt noe problem med å snakke om følelser. Det kan selvfølgelig være vanskelig og krevende i perioder.

– Hvorfor vil du være den stemmen som hjelper andre i sorg?

– Jeg har jo yngre søsken, og jeg har jo følgere som har fulgt meg helt siden jeg var ung selv. Det handler rett og slett om at jeg ser hva det kan gjøre for mennesker.

Hun legger til at det er fint å få tilbakemeldinger om at videoene hennes er til hjelp for andre.

Ikke redd for reaksjoner

Hun forteller at hun var veldig nervøs da hun delte kjærlighetssorgen for første gang. Nå har hun likevel tatt steget ut av internett, og skrevet en hel bok om sorgen, i samarbeid med journalist Bente Frøytlog.

– Jeg er spent på responsen.

Boken «Mitt nakne hjerte» inneholder hele hennes versjon av den første kjærligheten, og hvordan hun kom over den da det ble slutt.

– Spesielt kjærlighetssorgen var det veldig mange som var glade for at noen fortalte at det faktisk påvirker kroppen fysisk også. Det var veldig rart, for jeg ikke kjent på sorg før, sier hun.

Sommerfuglene er tilbake

Boken avslutter med at hun forteller at hun har funnet kjærligheten på nytt, noe hun også tidligere har bekreftet på Instagram. Den utkårede er proffdanser Tarjei Svalastog (23).

I november i fjor hadde hun en spørsmålsrunde på sin egen Instagramhistorie, og et av spørsmålene var om hun og Svalastog er sammen.

«Jaaa! Det er vi hihi» svarte hun med et bilde av de to sammen.

KJÆRESTER: Jennie Sofie og kjæresten Tarjei Svalastog. VG har fått tillatelse til å publisere bilder fra hennes Instagram-konto.

